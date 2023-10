Le géant à la pomme tenait lundi soir un événement en ligne nommé « Scary Fast » (rapidité effrayante, en français), qui a permis de lever le voile sur ses nouveaux modèles d’ordinateurs MacBook Pro et iMac, ainsi que les trois nouvelles puces qui les équipent : M3, M3 Pro et M3 Max.

Les puces M3

Ce n’est pas un hasard que l’événement d’Apple, qui s’adressait davantage aux pros, se nommait Scary Fast (rapidité effrayante). Le géant californien a levé le voile sur sa nouvelle génération de puces maison M3 qui promet, une fois de plus, des performances inégalées.

Apple a fait l’exercice de les comparer à sa première génération de puces, M1, dont étaient dotés ses MacBook Pro de 13 pouces (33 cm). Le géant affirme parvenir à un rendu du logiciel de montage vidéo Final Cut Pro jusqu'à 60 % plus rapide en passant d’un appareil doté de la M1 à la M3.

L’entreprise n'a montré que quelques statistiques de performance, et il n'est donc pas tout à fait clair à quel point cette nouvelle puce peut être améliorée par rapport à l'ancien modèle M1, et encore moins par rapport au modèle M2.

Ces nouvelles puces seraient les premières pour les ordinateurs portables et de bureau à utiliser la technologie de fabrication de 3 nanomètres, selon Apple, ce qui leur permet de meilleures performances énergétiques.

MacBook Pro

Les ordinateurs portables professionnels de la marque à la pomme sont une fois de plus offerts en trois modèles : deux de 14 pouces (35,6 cm) et un de 16 pouces (40,6 cm).

L’ordinateur portable pro d’entrée de gamme est doté de la nouvelle puce maison M3 d’Apple, ce qui lui permet une autonomie de batterie allant jusqu’à 22 heures. L’appareil est offert avec un écran de 14 pouces, remplaçant ainsi le modèle précédent de 13 pouces. Il marque aussi la fin de la barre tactile pour Apple, ce gadget mal-aimé des adeptes de la marque dont était muni l’appareil MacBook Pro de 13 pouces jusqu’ici.

Les autres modèles de MacBook Pro ont pour leur part un écran de 14 pouces et un de 16 pouces, et sont respectivement dotés des puces M3 Pro et M3 Max. Le modèle doté de cette dernière puce, le plus haut de gamme, peut être commandé avec jusqu’à 128 Go de mémoire vive (RAM), une première pour les appareils portables d’Apple.

L’apparence des MacBook Pro d’Apple change peu en comparaison aux modèles de la génération précédente, à l’exception d’une nouvelle couleur offerte, noir cosmique, qui remplace le gris cosmique pour les deux modèles haut de gamme. Les ports demeurent pour leur part inchangés.

Le MacBook Pro se détaille à partir de 2100 $, et sera livré à compter du 7 novembre prochain, à l’exception du modèle doté de la puce M3 Max, qui sera expédié plus tard en novembre.

iMac

Le nouvel iMac d'Apple est offert en sept couleurs.

Le nouvel ordinateur de bureau d’Apple iMac peut compter sur un écran de 24 pouces (60 cm), propulsé par la nouvelle puce M3. L’appareil peut ainsi stocker jusqu’à 2 To de données, a une mémoire vive de 24 Go et un processeur graphique (GPU) à 10 cœurs.

Selon le géant, la puce M3 permet à l’ordinateur d’être 30 % plus rapide sur le fureteur Safari, ou encore dans le logiciel Microsoft Excel. Photoshop serait pour sa part jusqu’à deux fois plus rapide dans le traitement des photos, toujours selon l’entreprise.

Apple ne s’en cache pas : elle cible avec ses nouveaux appareils les designers, les artistes, mais aussi les développeurs et développeuses de logiciels. L’entreprise affirme que les équipes de recherche en intelligence artificielle, qui développent notamment des robots conversationnels, y trouveront leur compte en raison de la quantité de données pouvant être stockées dans la mémoire de l’ordinateur.

L’iMac se détaille à partir de 1700 $ et sera livré à compter du 7 novembre.

Avec les informations de The Verge et Reuters