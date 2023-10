La grogne monte en raison des retards d’autobus à la STS

Des utilisateurs de la Société de transport de Saguenay (STS) s’impatientent devant l’annulation de certains départs d’autobus.

Le retrait préventif d’une douzaine de véhicules Midibus depuis la semaine dernière est à l’origine de nombreux changements d’horaires.

Les autobus de 22 places ont été retirés des circuits à la suite d’un début d’incendie de nature électrique.

Mardi matin, plusieurs départs ont été annulés notamment sur le circuit 175 passant par le boulevard Talbot.

Plusieurs personnes rencontrées au terminus d’autobus de Chicoutimi ont déploré ne pas avoir été averties suffisamment à l’avance, ni informées de la raison des retards.

J’ai manqué des cours et tout ça, j’ai dû avertir mes profs , raconte Sami Erchiqui-Ouellet, qui étudie au Cégep de Jonquière.

Ça arrive très souvent. Là, je vais travailler et je dois avertir que je serai en retard à cause du bus et ce n’est pas la première fois, du coup ça ne paraît pas très bien , ajoute Sonia Agoua, en attendant l’autobus.

Ouvrir en mode plein écran Mary-Soleil Nepton est souvent arrivée en retard au travail en raison des délais dans le transport en commun. Photo : Radio-Canada

J’arrive à la job, je suis comme en retard et je manque me faire renvoyer, fait que c’est comme tannant! Ça m’a causé beaucoup de problèmes!

La STS mentionne que les résultats de l’expertise commandée pour identifier le problème sur les autobus de marque Vicinity devraient être connus mercredi.

D’autres sociétés de transport au Québec ont eu des problèmes similaires avec ces véhicules.

