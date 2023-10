Des Canadiens peinent à quitter le Liban, malgré les avertissements d’Ottawa

« Si on quitte le Liban, ma fille et mon mari perdront leur emploi et la famille se retrouvera sans revenus », confie à Radio-Canada Mona, 50 ans, qui préfère ne pas révéler son nom de famille.

Au Canada, on n’a ni maison ni travail. Même si on voulait y retourner, on n’a pas assez d’argent pour acheter nos billets d’avion, toutes nos économies sont bloquées par la banque au Liban.

Mona, qui enseigne le français à Beyrouth, dit avoir tenté de trouver un emploi à Montréal l’an dernier, mais sans succès. J’ai été très découragée , dit-elle. J'ai finalement pu travailler pendant quelques mois dans une pharmacie, mais ça m'a rendu malade, alors j'ai décidé de retourner au Liban.

Nada, qui préfère également taire son nom de famille, a elle aussi essayé de revenir vivre au Canada après la pandémie. Mais tout est si cher maintenant , dit cette psychologue de 43 ans. Les loyers à Montréal ont pratiquement doublé en quelques années , ajoute-t-elle, affirmant ne pas avoir les moyens de déménager en pleine inflation.

C’est facile de demander aux gens de changer de vie du jour au lendemain, mais on fait comment pour vivre au Canada sans argent? , demande-t-elle. Il faut pouvoir payer le loyer, acheter de nouveaux meubles pour l’appartement, trouver un emploi, inscrire les enfants dans une nouvelle école, les déraciner encore une fois…

Le Liban est plongé depuis 2019 dans de graves difficultés économiques et financières imputées par une grande partie de la population à la mauvaise gestion, la corruption, la négligence et l'inertie d'une classe dirigeante en place depuis des décennies.

La monnaie nationale a perdu plus de 98 % de sa valeur initiale et 80 % de la population a plongé dans la pauvreté au cours des quatre dernières années.

Le pays, voisin d’Israël, redoute tout de même d'être entraîné dans le conflit qui oppose l’État hébreu au Hamas dans la bande de Gaza, déclenché à la suite de l’attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, le 7 octobre dernier.

Depuis cette attaque, qui a fait 1400 morts en Israël, les échanges de tirs sont quasi quotidiens à la frontière libanaise. Le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah et ses alliés affirment bombarder Israël en solidarité avec le Hamas, mais les accrochages restent pour le moment limités.

Ouvrir en mode plein écran Des citoyens canadiens après leur évacuation de Beyrouth vers l'île de Chypre lors de la guerre israélienne de juillet 2006. Photo : Getty Images / AFP/SAMUEL ARANDA

En trois semaines, ces violences ont fait au moins 62 morts au Liban, selon un décompte de l'AFP, pour la plupart des combattants du Hezbollah, et poussé près de 29 000 personnes à fuir leurs foyers limitrophes de la frontière israélienne.

En 2006, une guerre entre le Hezbollah et Israël avait fait plus de 1200 morts au Liban, pour la plupart des civils, et 160 morts en Israël, en grande partie des soldats.

Les Canadiens appelés à quitter le Liban « maintenant »

À Ottawa, la crainte d’une extension régionale de la guerre entre Israël et le Hamas est palpable. Depuis le début de ce conflit, le gouvernement canadien envoie régulièrement des messages à ses ressortissants qui se trouvent au Liban, les exhortant à rentrer au Canada maintenant , tandis que des vols commerciaux sont encore disponibles.

Selon Affaires mondiales Canada, il y a présentement plus de 17 200 citoyens canadiens et résidents permanents inscrits au Liban.

Les Canadiens ne devraient pas dépendre du gouvernement du Canada relativement aux départs assistés ou aux évacuations. Dans la mesure du possible, ils doivent quitter un pays avant une situation de crise. Ils doivent quitter le pays maintenant par des moyens commerciaux s’ils peuvent le faire en toute sécurité.

Ouvrir en mode plein écran Une Libano-Canadienne montre son passeport canadien, tandis que des centaines de personnes attendent d'être évacuées du port de Beyrouth, le 19 juillet 2006. Photo : Reuters / Jamal Saidi

Depuis le 7 octobre, Ottawa s’active pour évacuer ses ressortissants en Israël et dans les Territoires palestiniens. À ce jour, l’armée canadienne a organisé 19 vols assistés au départ de Tel-Aviv, transportant plus de 1600 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille vers Athènes. À partir de là, les évacués pouvaient ensuite embarquer sur un vol commercial vers Toronto, à leurs propres frais.

La situation reste toutefois plus compliquée pour les 452 Canadiens inscrits en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Seulement 65 personnes parmi celles qui se trouvaient en Cisjordanie ont pu être évacuées vers la Jordanie, alors que le terminal de Rafah, le seul point de sortie de la bande de Gaza, demeure fermé.

Le Liban de 2006 n’est pas celui de 2023

Il y a une semaine, le ministre canadien de la Défense nationale, Bill Blair, a déclaré que le Canada avait déployé des ressources militaires et du personnel du ministère de l’Immigration et d’Affaires mondiales Canada au Liban et à Chypre, au cas où une évacuation plus poussée deviendrait nécessaire à partir de Beyrouth.

La planification pour une éventuelle évacuation du Liban est faite, assure une source gouvernementale à Radio-Canada. Quand les conditions le permettront, on sera prêts à rapatrier les Canadiens du Liban au besoin, mais la situation est très complexe et instable dans la région .

La source, qui a requis l’anonymat, affirme toutefois qu’une éventuelle opération d’évacuation pourrait prendre des semaines , comme cela avait été le cas en 2006.

En cas de conflit, si l’aéroport de Beyrouth ou les ports du pays ne sont plus fonctionnels, on ne pourra pas évacuer les gens. [...] C’est pour cela qu’il faut quitter le Liban tant qu’il est encore possible de le faire.

Ouvrir en mode plein écran Un avion de la compagnie aérienne libanais MEA stationné sur le tarmac de l'aéroport international de Beyrouth. Photo : Getty Images / AFP/ROY ISSA

Lors de la guerre de 2006, l’aéroport international de Beyrouth avait été l’une des premières cibles de l'armée israélienne. Situé dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, il s’agit du seul aéroport opérationnel dans le pays. Le Canada avait pu évacuer à l’époque près de 15 000 de ses ressortissants par voie maritime – une opération qui a coûté environ 94 millions de dollars au gouvernement canadien.

Une autre source gouvernementale a toutefois indiqué à Radio-Canada que le Liban de 2006 n’est pas celui de 2023 , rappelant que le pays est sans président depuis un an et que le Hezbollah est devenu plus puissant qu'il ne l'était, alors que la population est plongée dans une grave crise économique.

Quant aux citoyens canadiens qui ne sont pas en mesure de payer les frais du voyage vers le Canada en raison, justement, de la crise économique au Liban, Affaires mondiales Canada les invite à communiquer directement avec le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence à Ottawa. On évaluera la situation au cas par cas , indique encore une source gouvernementale. Nous avons parfois une certaine flexibilité et on va essayer de régler ce problème.

Les Canadiens au Liban qui ont besoin d’une assistance consulaire d’urgence doivent envoyer un courriel à berut-cs@international.gc.ca ou communiquer directement avec le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence à Ottawa par les moyens suivants : Téléphone : +1 613 996-8885 (les appels à frais virés sont acceptés, le cas échéant); Message texte : +1 613 686-3658; Application WhatsApp : +1 613 909-8881; Telegram : Urgence Canada à l’étranger; Signal : +1 613 909-8087; Courriel : sos@international.gc.ca

« Après, on verra... »

En plus de la crise économique, d’autres raison empêchent le départ de certains Canadiens du Liban. Myriam Tuéni, qui réside à Montréal depuis 1987, se rend à Beyrouth deux fois par année pour être aux côtés de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Son vol de retour au Canada est prévu pour le 6 décembre et, malgré les avertissements du gouvernement canadien, elle ne compte pas changer sa date de voyage.

Si jamais le conflit déborde, je ne peux pas laisser ma mère [au Liban] et partir la conscience tranquille, sachant qu’elle sera peut-être sous les bombes. [...] Moi, j’ai vécu une bonne partie de la guerre civile libanaise (1975-1990), je sais comment la protéger s'il le faut.

Je croise les doigts en me disant que rien ne va se passer d’ici le 6 décembre. [...] Je me fie à mon instinct en fin de compte , ajoute Mme Tuéni, jointe par téléphone à Beyrouth.

Ouvrir en mode plein écran Une photo prise depuis la ville d'Adaisseh, dans le sud du Liban, montre la clôture séparant la frontière entre le Liban et Israël, le 30 août 2023. Photo : Getty Images / AFP/MAHMOUD ZAYYAT

Pamela Charbieh, 46 ans, a fait des études universitaires en théologie à Montréal, mais a quitté le Canada en 2007, se déplaçant entre les Émirats arabes unis, Chypre et Beyrouth.

Après avoir enseigné pendant 17 ans, Mme Chrabieh se consacre aujourd’hui à la promotion de l’art et des artistes libanais. Elle vient d’inaugurer cette semaine un nouvel espace culturel à Beyrouth, baptisé Kulturnest .

Pour elle, il n’est plus question de plier bagages une nouvelle fois, même si c’est pour venir au Canada, qui est pourtant ma seconde patrie .

Nous voulons vivre au Liban dans une culture de paix et non pas de guerre , dit-elle. Il y a des gens qui résistent avec des armes, nous on résiste avec l'art.

Pour le moment, je me vois rester au Liban en train d’aider ma communauté du mieux que je peux, ajoute cette mère d'une adolescente. Après, on verra…

Avec les informations de Agence France-Presse