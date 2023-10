Des activités en toute sécurité pour l’Halloween

Les enfants déguisés collectent leurs bonbons de porte en porte en ce 31 octobre. Avec la neige tombée dans les dernières heures sur la Côte-Nord, les piétons et les automobilistes doivent cependant redoubler de vigilance.

La Sûreté du Québec rappelle ses conseils de sécurité pour tous ceux qui comptent faire le tour de leurs quartiers en quête de sucreries. On privilégie le maquillage plutôt qu’un masque pour voir ce qui arrive devant nous , répète le porte-parole de la Sûreté du Québec, le sergent Hugues Beaulieu.

La noirceur arrive très très tôt, donc on s'assure d'être vu , souligne Hugues Beaulieu qui propose d'apposer des bandes réfléchissantes sur son costume et d’acheter une lampe de poche. Porter un costume de couleur claire augmente également la visibilité des piétons.

Halloween : pour une cueillette de bonbons plus sécuritaire.

Les traditions se poursuivent

Les casernes de pompiers de Sept-Îles et de Port-Cartier invitent les enfants et leurs parents à visiter leurs casernes hantées. Comme chaque année, ils distribueront des bonbons tout en rappelant les consignes pour éviter que les festivités ne se transforment en cauchemar.

Du côté des bibliothèques municipales, la bibliothèque Alice-Lane à Baie-Comeau organise une heure du conte thématique. Les enfants de 3 à 7 ans sont conviés dès 17 heures pour entendre l’histoire de Madame Chose.

La bibliothèque Le Manuscrit à Port-Cartier organise pour sa part un concours de la plus belle citrouille décorée.

De retour à la maison après la collecte de bonbons, la Sûreté du Québec rappelle que les friandises doivent être examinées.

Si on a un doute, on jette tout simplement. On se souviendra que l’année passée, il y avait de mauvais farceurs dans le coin de Baie-Comeau qui avaient inséré des choses [dans un bonbon] , se désole Hugues Beaulieu en faisant référence à une aiguille retrouvée dans un bonbon.

Avec les informations de Michèle Bouchard