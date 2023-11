Le 23 octobre dernier, 124 organisations ont exhorté le gouvernement provincial à protéger davantage d'espaces naturels dans une lettre envoyée à Andrea Khanjin, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

Les signataires souhaitent que le ministère réalise deux recommandations clés qui figurent au sein du rapport pour protéger les zones naturelles :

Cette demande survient après que le groupe Wilderness Committee, dont la gestionnaire de campagne est Katie Krelove, a obtenu un rapport dans le cadre d’une demande d’accès à l’information.

Réalisé par un groupe de travail sur les zones protégées, ce rapport, intitulé Une nouvelle approche : aller de l’avant dans la protection et la conservation de zones en Ontario, avait été commandé par la province en 2021.

Le groupe a trouvé que la province a pris du retard sur les autres provinces et territoires en matière d’expansion des zones protégées [...] La superficie globale actuelle des terres protégées dans la province s’élève à moins de 11 %.

Et puisque chaque pourcentage supplémentaire de terres protégées équivaut à environ 1 million d’hectares, il y a beaucoup de travail à faire pour atteindre [la cible] de 30 % , s’exclame Mme Krelove.

Il faut cibler les zones à forte biodiversité et [clés pour le] stockage de carbone telles que les forêts anciennes et intactes et les zones humides importantes [dans l’ensemble] de la province.