Une proposition de la deuxième plus grande municipalité de la Nouvelle-Écosse visant à modifier un projet de loi provincial qui, selon elle, augmenterait les impôts de ses résidents, n'a pas réussi à convaincre la majorité gouvernementale au sein d'un comité législatif.

La mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton, Amanda McDougall, a appelé à des négociations sur un accord distinct sur le financement provincial pour sa municipalité lors d'une comparution devant le comité de modification de la loi.

Elle a suggéré que le changement soit inclus dans la Loi sur la réforme municipale, qui régit le mode de financement des municipalités.

Le ministre provincial des Affaires municipales, John Lohr, a déclaré que les changements apportés à ce que l'on appelle l'accord d'échange de services, qui couvre 48 municipalités, mais pas Halifax, leur permettraient d'économiser jusqu'à 50 millions $ en contributions annuelles couvrant notamment les frais de prison, l'entretien des bâtiments scolaires inutilisés et pertes d'exploitation pour le logement social.

Cependant, la mairesse a déclaré au comité que sa communauté connaît une croissance démographique robuste et a besoin d'une aide supplémentaire pour financer des services tels que son système de transport en commun, qui a connu une croissance de 400 % depuis 2016.

Ouvrir en mode plein écran La population du Cap-Breton augmente et le transport en commun de la Municipalité n'arrive pas à suivre. Photo : CBC / Tom Ayers

Nous ne pouvons pas y parvenir seuls , a déclaré Mme McDougall. Nous devons établir des partenariats avec tous les niveaux de gouvernement afin de soutenir cette croissance et de faire plus et mieux.

Elle a ajouté que la province avait demandé à sa municipalité si elle souhaitait conclure un accord distinct avant de présenter la législation, mais que le conseil avait refusé l'offre parce qu'elle contenait peu de détails et ne prévoyait aucune consultation.

Comment pourrions-nous revenir au conseil, voter sur quelque chose sur lequel nous n'avons absolument aucun détail, puis aller voir nos résidents et leur dire: 'Nous pensons que c'est une bonne idée, mais nous ne pouvons pas vous dire ce qu'elle contient parce que nous avons eu des discussions, pas de consultation?`, a-t-elle déclaré.

Amanda McDougall a dit que la loi, dans sa forme actuelle, verrait la Municipalité remettre 16,5 millions $ à la province tout en recevant seulement 15 millions $ pour aider à payer les services. La mairesse a déclaré que le déficit de financement signifierait que la municipalité devrait augmenter les impôts de ses quelque 100 000 habitants.

D'autres responsables de la municipalité régionale du Cap-Breton, qui ont comparu devant le comité, ont également demandé que le financement provincial de 30 millions $, connu sous le nom de subvention pour la capacité municipale, soit doublé et indexé à l'inflation. La subvention est utilisée pour aider les municipalités à financer des services tels que le transport en commun et l'eau, et l'allocation actuelle est d'environ 15 millions $ pour le Cap-Breton.

Nous recevons actuellement environ la moitié de l'ensemble du fonds , a déclaré la directrice financière Jennifer Campbell au comité. Nous avons le taux de taxe municipale le plus élevé de la province, et ce, de loin. Nous n'avons pas la capacité fiscale requise pour répondre aux besoins croissants en matière d'infrastructure et d'exploitation de notre très grande communauté en pleine croissance.

Malgré tout , la majorité des 23 intervenants qui se sont présentés devant la commission lundi ont soutenu le projet de loi sur la réforme municipale du gouvernement.

Brenda Chisholm-Beaton, présidente des municipalités de la Nouvelle-Écosse et mairesse de Port Hawkesbury, en Nouvelle-Écosse, a déclaré que le projet de loi est nécessaire, car il met à jour un accord d'échange de services vieux de 30 ans.