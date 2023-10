Cinq nouveaux sénateurs nommés dans les Maritimes

Le premier ministre Justin Trudeau annonce mardi la nomination de cinq sénateurs indépendants dans les Maritimes.

En Nouvelle-Écosse, l’avocat acadien Réjean Aucoin, de Chéticamp, est nommé aux côtés de l’ancien député fédéral Rodger Cuzner. Au Nouveau-Brunswick, Joan Kingston, John McNair et Krista Ross sont nommés.

Réjean Aucoin, qui compte plus de 30 ans d'expérience en tant qu’avocat, appuie le développement communautaire dans toute la Nouvelle-Écosse. Il est notamment le fondateur et président sortant de l’Association des juristes d’expression française de la province.

Rodger Cuzner, élu député fédéral pour la première fois en 2000, a représenté la Nouvelle-Écosse aux Communes pendant 19 ans. Il a aussi été consul général du Canada à Boston, aux États-Unis, de 2020 à 2023.

L’infirmière Joan Kingston a été députée à Fredericton de 1995 à 1999. Elle a notamment été ministre de l’Environnement, puis ministre du Travail. Elle a toujours défendu les intérêts des infirmières, la santé à l’échelle communautaire et la santé des femmes.

L’avocat John McNair a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes de bienfaisance et sans but lucratif au Nouveau-Brunswick. Il était jusqu’à tout récemment avocat général et secrétaire général à Service Nouveau-Brunswick.

L’entrepreneure Krista Ross a travaillé à la Chambre de commerce de Fredericton pendant 20 ans. Elle a aussi siégé au conseil d’administration de plusieurs autres organismes locaux et provinciaux sans but lucratif.