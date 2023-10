Une guignolée des quartiers record pour Moisson Estrie

Moisson Estrie enregistre un record pour sa huitième Guignolée des quartiers.

Grâce à l'événement, l'organisme a distribué plus de 18 400 sacs aux gens dans le besoin, indique-t-il dans un communiqué.

Pour y parvenir, Moisson Estrie a récolté plus de 31 000 kilos de denrées entre le 12 et le 22 octobre, d'une valeur de plus de 341 000 $.

Malgré les budgets serrés et malgré l’insécurité financière qui plane pour de nombreux foyers, c’est très touchant de constater que les gens demeurent sensibles au bien-être des personnes et des familles dans le besoin.

Dans son communiqué, Moisson Estrie réitère tout de même que beaucoup reste à faire .

Les banques alimentaires de partout dans la province réclament d'ailleurs 18 M$ supplémentaires du gouvernement. Une mobilisation régionale sur ces défis doit avoir lieu jeudi.