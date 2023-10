Fin des consultations sur le projet de centre aquatique à l’UQAC

Les consultations publiques sur le projet de complexe aquatique prennent fin mardi soir à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Le projet de 40 millions de dollars prévoit l’agrandissement du pavillon sportif de l’institution pour construire deux bassins de natations.

Plus de 1000 personnes ont répondu au questionnaire en ligne.

La responsable des communications de l'UQAC, Marie-Karlynn Laflamme, soutient que de nombreux commentaires ont également été soumis.

Majoritairement à l’effet que les gens étaient vraiment heureux de voir ce projet-là prendre forme à Saguenay.

Selon elle, la population souhaite avoir accès à des installations abordables avec plus d’heures pour l’entraînement, pour la formation des tout-petits, les futurs sauveteurs ou de nouveaux clubs de natation.

Publicité

Beaucoup de familles! Beaucoup de répondants ont entre 25 et 40 ans. Environ 12 % des répondants sont à la retraite. Ce qui est intéressant, c’est la construction d’un nouveau vestiaire familial et de pouvoir y être la famille au complet , constate Mme Laflamme.

Aide gouvernementale

Les réponses recueillies seront compilées et incluses dans le dossier qui sera remis au gouvernement du Québec.

L’UQAC espère que le projet sera retenu dans le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Les prochaines semaines serviront à finaliser le montage financier et vérifier que les plans fonctionnent bien et respectent les normes pour recevoir des compétitions de niveau national et pourquoi pas de plus haut niveau , précise Marie-Karlynn Laflamme.

Le projet de centre aquatique sera prêt à être soumis avant la date limite du 5 décembre au PAFIRSPA .

Publicité

Le futur centre vise à augmenter l’activité physique dans la population, tout en étant ouvert à la communauté universitaire.

Les étudiants pourront y avoir accès à des fins personnelles, mais des projets de recherches et d’enseignement auront aussi leur place.

Le projet a déjà reçu l’appui des élus de Saguenay. La Ville doit maintenant évaluer combien d’heures pourraient être prévues pour de la location municipale.