Québec veut protéger la pêche à la fascine et 2 sites patrimoniaux

Le ministère de la Culture et des Communications veut protéger le château Zoé-Turgeon, à l’Ange-Gardien, ainsi que le site patrimonial et deux bâtiments du Domaine-du-Petit-Cap de Cap-Tourmente. Il désigne aussi un élément de patrimoine immatériel typique de la région de Charlevoix, le savoir-faire des pêcheries fixes, incluant la pêche à la fascine.

Par la signature de ces avis d’intention, le processus d’attribution de statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel commence officiellement. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, s’engage aussi à ce que les propositions soient traitées de façon plus diligente et transparente .

Le château Zoé-Turgeon, anciennement connu sous le nom du château Richard, était à l'étude pour être classé par le ministère depuis 2021. Les fonctionnaires avaient notamment eu de la difficulté à obtenir la permission d’y entrer pour évaluer l'intérieur.

Le château Zoé-Turgeon présente des signes de dégradation.

L’opulente demeure construite en 1907 est inhabitée depuis de nombreuses années. Elle se retrouve maintenant en piètre état. Il a fallu l'intervention d’un urbaniste de Gatineau qui a déposé la demande de classement au ministère.

Il s’agit d’un immeuble important, car il témoigne d’un pan méconnu de l’histoire du Québec à cette époque, à savoir le dynamisme et la réussite des femmes en affaires , remarque le ministre de la Culture et des Communications.

Avec le classement, le ministère reconnaîtra la valeur patrimoniale de l'immeuble et l’importance de le protéger. La propriétaire devra le maintenir en bon état pour préserver sa valeur. Elle pourra potentiellement toucher à certaines aides financières gouvernementales pour y effectuer des travaux de restauration et de conservation.

Patrimoine de la pêche

Les méthodes de pêcheries fixes font partie intégrante de l’histoire du Québec depuis fort longtemps. Elles étaient utilisées par les Premières Nations le long du fleuve Saint-Laurent bien avant l’arrivée des colons européens qui les ont ensuite adoptées et adaptées à leur réalité.

Julie Gauthier de Pêcheries Charlevoix qui est l'une des deux dernières pêcheries dans la province à utiliser la fascine pour capturer le capelan.

Dans Charlevoix, sur les rives de L’Isle-aux-Coudres et de Saint-Irénée, la pêche du capelan à la fascine est pratiquée depuis plusieurs générations grâce à d’imposants filets installés le long des berges.

La pêche à l’anguille, une autre méthode de pêcheries fixes, se fait de son côté principalement au Kamouraska et sur la Côte-du-Sud. Historiquement par contre, elle se pratiquait du lac Saint-Pierre jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine. L’intérêt pour l’anguille a toutefois connu un déclin dans les dernières décennies.

Un dispositif pour la pêche à l'anguille.

Ces pratiques de pêche traditionnelles, ainsi que les produits qui en découlent, suscitent un sentiment de fierté et de continuité dans les communautés qui s’y adonnent , explique le ministère par communiqué.

La gigue a aussi été désignée comme élément du patrimoine immatériel du Québec.

Un domaine protégé à Cap-Tourmente

Le site patrimonial du Domaine du Petit-Cap à Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente comprend notamment deux immeubles patrimoniaux, le château Bellevue et la chapelle Saint-Louis-de-Gonzague.

Le ministère plaide qu’il s'agit d’un bon exemple d’ensemble institutionnel d’inspiration française. Il constitue ainsi un joyau du patrimoine culturel québécois implanté dans un cadre naturel remarquable , relate le communiqué.

Le Domaine du Petit-Cap est situé à proximité de Cap-Tourmente, en haut d'un promontoire. Les bâtiments ont été construits entre 1777 et 1781.

Le ministre espère que le classement du site patrimonial contribuera à mieux le faire connaître. Il réjouit aussi du fait que ses propriétaires l'ont particulièrement bien préservé .

L’annonce de mardi comprend un total de 36 nouveaux éléments patrimoniaux qui font soit l’objet d’une désignation ou d’un avis d’intention de classement.

Mathieu Lacombe a également annoncé qu’il se donne un délai maximal de 18 mois pour traiter la majorité des demandes qui demeurent à l’étude.