En ce jour d’Halloween, la sorcière revêtira tous les types de chapeaux pointus : elle sera verte, véreuse ou porteuse de magie douce pour sauver les bons des méchants. La culture populaire lui a offert au cours de l’histoire, plusieurs incarnations aussi souvent hostiles que bienveillantes. Voici 5 types de sorcières légendaires.

1. La vraie sorcière

De nombreux personnages d’histoire puisent leurs premiers traits dans le monde qui nous entoure, ou du moins dans une certaine perception de celui-ci. C’est pourquoi les sorcières de la littérature ne sont pas les premières sorcières puisque, fondamentalement, le chapeau (de sorcière) faisait déjà à plusieurs bien avant!

Amy Leonard, de l’Université Georgetown à Washington DC, est historienne des femmes et du genre. Dans un article universitaire, elle explique qu’elle parle toujours des sorcières en se concentrant d’abord sur la période de 1350 à 1750, moment des plus importantes persécutions contre les sorcières, principalement en Europe au 17e siècle, mais aussi ailleurs, à Salem par exemple.

Publicité

La majorité des femmes qui ont porté le titre de sorcière étaient alors des femmes marginalisées, souvent veuves, ou simplement vulnérables. Elles pouvaient donc facilement devenir des boucs émissaires quand un évènement malheureux et inexplicable survenait.

2. La vilaine des contes pour enfants

Avant la sorcière des films et celle de la télévision, on a évidemment fait la rencontre du vil personnage à travers la littérature. Celles qui se distinguent d’abord sont celles des contes : la méchante dans Blanche-Neige, par exemple, ou celle qui veut faire cuire les petits enfants dans Hansel et Gretel , explique en entrevue Maryse Sullivan, spécialiste en développement pédagogique à l’Université d’Ottawa et autrice d’une thèse sur la figure de la sorcière dans la littérature contemporaine (Nouvelle fenêtre).

Et le sorcier? Occupant une bien plus petite place dans la culture, les hommes sorciers sont souvent de grands personnages, alors que les femmes sorcières sont historiquement mauvaises et même brûlées pour leur hystérie. L’accent est mis sur la magie que le sorcier peut faire, explique Maryse Sullivan. On pense à Merlin l’enchanteur, et plus récemment, le bon Harry Potter, qui se classent tous les deux dans la catégorie des gentils.

3. La méchante sorcière de l’Ouest

Pour Maryse Sullivan, on ne peut pas parler de sorcières sans aborder celle du Magicien d’Oz, créée en 1900 par l'auteur américain L. Frank Baum. Dans ses romans, elle n’est jamais nommée autrement que Sorcière ou Méchante Sorcière (Wicked Witch). Dans la série de romans Wicked (1995), elle sera Elphaba, puis Theodora dans Le Monde fantastique d'Oz ou Zelena dans Once Upon a Time.

Cette sorcière est importante parce qu’elle traverse les époques de manière importante et que sa représentation change, dit Maryse Sullivan. Dans le premier livre, la sorcière de l’Ouest est infirme, myope, édentée, malpropre et misérable. Le film de Victor Fleming (1939) en fait une femme robuste et puissante et c’est la première fois qu’on présente la sorcière avec un visage vert. Cette couleur de peau deviendra un incontournable et un emblème majeur de la figure de la sorcière dans l’imaginaire par la suite.

Publicité

Alors que le récit de Baum établit une corrélation entre la magie malveillante et le corps déformé de la sorcière, le film de Fleming identifie la sorcière [grâce aux] traits pointus et à la peau verte de Margaret Hamilton dans le film , peut-on lire dans la thèse de Maryse Sullivan.

4. La bonne amie

En 1962, Archie Comics présente le personnage de Sabrina Spellman, une apprentie sorcière qui utilise ses pouvoirs magiques pour affronter les aléas de l’adolescence. Elle est jeune, séduisante et même drôle, explique Maryse Sullivan. Même si ce personnage s’adresse à un public différent, c’est une sorcière qui présente certaines qualités qu’on avait aussi vues chez Wendy, la bonne petite sorcière de la série Casper le gentil fantôme de Harvey Comics dans les années 1950.

J’ai vraiment un faible pour les sorcières des années 90 , lance Maryse Sullivan en mentionnant entre autres les sœurs Halliwell, connues dans la télésérie Charmed (1998-2006). Pour plusieurs, Sabrina l’apprentie sorcière est d’ailleurs celle qui était incarnée par Melissa Joan Hart de 1996 à 2003. Willow, la meilleure amie de Buffy dans Buffy contre les vampires (1997 à 2003), est aussi souvent nommée parmi les exemples de sorcellerie positive .

5. La féministe

Si elle a si longtemps été perçue comme un être récalcitrant, c’est qu’elle était une indépendante, une travailleuse, une sage-femme ou une guérisseuse. Elle n’était pas mariée, vivait recluse, se plaçait volontairement à l’écart et suscitait donc l’intrigue. Ce n’est donc pas un hasard si les caractéristiques de cette femme qui sait tout faire ont ensuite été accolées aux différents mouvements féministes.

Les années 1970 représentent un moment charnière quant à la représentation de la femme au chapeau pointu. D’un point de vue historique, on observe un renouveau de l’intérêt envers la sorcellerie, dit Maryse Sullivan. De nouvelles études féministes s’attardent à la place accordée à la sorcière dans l’histoire et tendent à valoriser son rôle, sa voix et sa manière de transgresser les règles. On la voit maintenant comme une femme éduquée.

D’où vient le chapeau? L’image de la femme qui porte un chapeau pointu pour représenter la sorcière viendrait du fait qu’à une certaine époque, ce sont elles qui faisaient la bière. On portait un tel chapeau pour faire et vendre la bière. C’était une bonne entrée d’argent pour ces femmes, ce qui peut expliquer leur indépendance.

Avec les informations de yardbarker.com, georgetown.edu, The Guardian et Maryse Sullivan, Ph. D., autrice de la thèse - Entre fiction et histoire : la construction de la figure de la sorcière dans la littérature contemporaine (2019).