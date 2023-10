Un projet de Brigil dans l’est ontarien bloqué par le règlement de zonage

Brigil souhaite développer un important projet commercial et résidentiel à Limoges, dans la municipalité de La Nation, dans l’est ontarien. Mais pour le moment, le dossier reste bloqué par le règlement de zonage des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR).

Voilà plusieurs années que l’entreprise gatinoise possède ce terrain, situé au 2179 rue Calypso, non loin du parc aquatique du même nom, au nord de la sortie 79 de l’autoroute 417.

En 2010, Brigil avait présenté un projet commercial qui n’a finalement jamais été développé.

Je suis conseiller depuis huit ans et depuis que je suis conseiller, on en parle , raconte le maire Francis Brière. Quand je suis devenu maire, j’ai appelé les représentants de Brigil pour leur demander comment la municipalité pouvait aider à développer ce terrain-là. Et là, ils m’ont fait savoir que, pour que ce soit profitable pour eux, il faut un mélange de résidentiel et de commercial.

Répondre au besoin de logements

Le nouveau projet proposé comprend 10 immeubles d'appartements de 4 étages, 72 maisons en rangées superposées, un immeuble de 10 étages avec un podium de 4 étages, un immeuble de 12 étages avec un podium de 4 étages, un immeuble de 18 étages, et un immeuble de 20 et 24 étages avec un podium de 4 étages. L'ensemble proposé comprendra des logements locatifs et des logements en propriété, ainsi qu'un hôtel.

Ouvrir en mode plein écran Le concept de développement proposé par Brigil à Limoges. Photo : Gracieuseté municipalité de La Nation

Le concept prévoit également une surface commerciale d'environ 110 000 pieds carrés, répartie entre les différents podiums et deux immeubles commerciaux de faible hauteur. Il s'agira d'un mélange de bureaux, de commerces de proximité, de magasins et de boutiques.

L'aménagement proposé comprendra aussi un parc public, une place urbaine, une voie verte et un bassin de rétention d'eau, peut-on lire dans une présentation faite lors d’une réunion publique du comité de planification de La Nation, lundi soir.

Présentement, dans notre région, les logements sont très chers. Donc ça va créer un peu d’inventaires et deuxièmement, pour nous autres, une fois bâti, on va collecter des taxes. Ça va nous aider avec toute notre infrastructure [et] à alléger le fardeau fiscal , estime M. Brière.

Revoir le règlement de zonage

Pour l’heure, le projet se heurte toutefois à des problèmes de zonage, comme l'a expliqué le Service d’aménagement du territoire de La Nation. Les règlements actuels ne permettent pas de développement résidentiel à cet endroit.

Techniquement, on n’est pas en zone urbaine. Mais quand on regarde les cartes, la zone urbaine est littéralement de l’autre bord du chemin, à 66 pieds. Si le projet était prévu de l’autre bord du chemin, ça irait de l’avant sans avoir à passer par les Comtés unis de Prescott et Russell , explique le maire.

Suivre la procédure signifierait deux à trois ans de démarche, estime l’élu, qui veut trouver une solution plus rapide et acceptable pour toutes les parties.

On pense qu’on peut accélérer le processus pour aller de l’avant , dit M. Brière. On est en pleine discussion avec le CUPR pour voir c’est quoi la meilleure manière de procéder.

Si on le laisse zoné comme présentement, c’est-à-dire seulement commercial, on condamne ce terrain-là d’être vide pour un autre 15-20 ans et ça, c’est quelque chose que je trouve inacceptable.

Pour lui, il en va du développement de sa Municipalité.

On voit ça comme la naissance d’une ville. C’est quelque chose qui, je pense, va profiter aux gens de Limoges et de La Nation pour des générations et des générations , juge-t-il. Je ne veux pas contourner les CUPR , mais cela étant dit, des investissements de 900 millions dans une région comme la nôtre, ça n'arrive pas tous les jours. Je me trouve dans une situation où je vais tout faire pour que le projet aille de l’avant. [...] Je me sens un devoir envers mes citoyens d’aller chercher cet investissement pour alléger le fardeau de taxes pour tout le monde.

M. Brière estime également que permettre un tel projet pourrait renforcer l’attractivité de toute la région.

On veut démontrer à ce développeur-là, comme à tout autre développeur, que les comtés unis, c’est une bonne place où investir.

La municipalité a reçu des avis, notamment du ministère des Transports de l’Ontario, de même que de l’Environnement, sur ce dossier. Ce dernier a averti les élus de La Nation qu’un tel projet signifierait de doubler la taille des infrastructures de la Ville pour alimenter les nouveaux immeubles en eau et services d’aqueduc.

Invitée à réagir, l’entreprise Brigil n’avait pas encore répondu à nos demandes d’entrevue au moment de publier cet article.

Avec les informations de Julien David-Pelletier et de Benjamin Vachet