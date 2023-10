Carleton-sur-Mer : une soirée d’Halloween sous le signe de l’inclusion

La Maison Maguire de Carleton-sur-Mer fait rimer « inclusion » et « Halloween » en ce 31 octobre. L’organisme du secteur Saint-Omer, qui accueille des personnes en situation de handicap physique et intellectuel, a littéralement transformé ses locaux. Son but? Accueillir petits et grands pour une cueillette de friandises... hors du commun!

Les personnes qui fréquentent la Maison Maguire s’activent à préparer les lieux depuis maintenant plusieurs semaines. L’endroit, où l’organisation offre notamment des services de répit et un centre de jour, s’est ainsi métamorphosé en un parcours d'Halloween.

Il sera fin prêt à accueillir les petits monstres et les petites sorcières dès 17 h mardi, et ce, jusqu’à 19 h.

Ouvrir en mode plein écran La Maison Maguire, qui accueille des personnes vivant avec divers handicaps, se transforme le 31 octobre en un endroit original, inclusif et adapté à tous les âges pour accueillir petits et grands à l’occasion de la fête d’Halloween. Photo : Gracieuseté Maison Maguire

La maison est grande et chaque pièce a été décorée sur des thèmes différents par nos participants avec l’aide de nos intervenants, bien sûr , relate une employée de la Maison Maguire, Josée Arsenault, au micro de l’émission régionale Au cœur du monde.

L’an dernier, quelque 120 personnes ont convergé vers les locaux de l'organisme. On espère vraiment que le chiffre sera encore plus important cette année , ajoute Mme Arsenault, directrice de campagne de financement pour l’organisation.

Ouvrir en mode plein écran De très nombreux éléments de décor et costumes ont été fabriqués à la main par les participants, aidés par l'équipe d'intervenants de la Maison Maguire. Photo : Gracieuseté de la Maison Maguire

Elle souligne que le plaisir sera de la partie autant pour ceux qui recevront les friandises que pour les participants, fébriles de les accueillir. Ils attendent ça avec beaucoup, beaucoup d’enthousiasme , confirme Mme Arsenault.

Pour elle, la soirée de l’Halloween sera une nouvelle occasion de valoriser les personnes handicapées qui fréquentent la Maison Maguire et d’aller à la rencontre de la population.

Toutes les familles des alentours qui viennent faire un tour pour les encourager, leur dire combien c’est beau ce qu’ils ont fait… il faut y être!

Plusieurs partenaires, par exemple des citoyens et des entreprises locales, ont contribué à la réussite de l’activité en offrant des friandises, des croustilles et des boissons à distribuer.

Ouvrir en mode plein écran Les personnes fréquentant la Maison Maguire participent activement à la soirée, mais la préparent aussi avec grand plaisir. Photo : Gracieuseté de la Maison Maguire

Ce geste de solidarité est loin d’avoir échappé à l’équipe de la Maison Maguire. Je vous en parle et j’ai des frissons. C’est vraiment magique ce qui va se passer [mardi soir] , conclut Josée Arsenault.

Avec les informations de Véronique St-Onge