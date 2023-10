Arbre de l’espoir : la Fondation CHU Dumont mise sur la philanthropie des Acadiens

La tradition de la campagne de l’Arbre de l’espoir se poursuit pour une 35e année. En plus de cet événement incontournable qui interpelle la générosité des patients, des survivants et des proches touchés de près ou de loin par le cancer, on sollicite maintenant une méthode de financement moins connue : le côté philanthropique des Acadiens.

Cette idée a été développée dans le nouveau plan stratégique de la Fondation CHU Dumont, indique son PDG Gilles Allain.

Cette stratégie vise à ne pas se fier uniquement à des événements ponctuels pour miser davantage sur la philanthropie, une activité encore assez méconnue en Acadie, explique-t-il.

On va garder la campagne de l’Arbre de l’espoir, car c’est un incontournable, mais on ne peut pas organiser régulièrement des activités de financement, car ça use une équipe. Il faut faire un virage , mentionne Gilles Allain à l’émission La matinale.

L’idée est de trouver des donateurs en Acadie et développer la philantropie.

On pense aux gens de 55 ans et plus, des chasses à l’as, des dons divers, des héritages testamentaires, de la planification du patrimoine. On veut informer et éduquer les gens qu’il existe ces moyens , soutient le PDG de la Fondation CHU Dumont.

Plus de 10 000 lettres de demande de dons

La 35e campagne de l’Arbre de l’espoir démarre sur les chapeaux de roue, avec l’envoi de plus de 10 000 lettres de demandes de dons à travers la province et un immense battage publicitaire invitant les gens à donner généreusement.

Le bilan de ce vaste effort sera connu le 25 novembre, lors d'une émission spéciale à la radio de Radio-Canada Acadie. L’argent récolté servira à l’achat d’un appareil de radiochirurgie au coût de 1,2 million $, une technologie très précise visant à cibler des traitements pour lutter contre les tumeurs cérébrales sans endommager les tissus sains du cerveau.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : L’animateur Louis-Philippe Leblanc, la directrice générale de la Fondation CHU Dumont, Nadine Martin, la coambassadrice de la campagne 2022 de l’Arbre de l’espoir Isabelle Thériault, l’animatrice Anne-Marie Parenteau et le coambassadeur de la campagne 2022 de l’Arbre de l’espoir Réjean Després. Photo : Radio-Canada

Lorsque ces lésions sont traitées de façon ponctuelle et ciblée, nous évitons des traitements à l’ensemble du cerveau , explique Dre Linda LeBlanc, chef du département régional d’oncologie Vitalité.

Cette année, l’Arbre de l’espoir permettra d’implanter une technique spécialisée de radiochirurgie ayant la capacité de cibler de telles tumeurs. Ainsi, ces patients seront traités au CHU Dumont, plutôt qu’avoir à les transférer dans d’autres centres pour avoir accès à la technologie , résume-t-elle.

Depuis ses débuts en 1989, la campagne de l’Arbre de l’espoir a permis d’amasser plus de 33 millions de dollars. Les projets financés sont basés sur les besoins identifiés au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard et aux départements du CHU Dumont qui offrent des services sur le continuum de soins des patients atteints du cancer dont l’Auberge Mgr-Henri-Cormier.

Les 30 ans du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard

La 35e campagne de l’Arbre de l’espoir coïncide cette année avec le 30e anniversaire du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard, un centre de référence provincial à lequel travaille une équipe de plus de 300 personnes.

L’Arbre de l’espoir a permis de grandes réalisations au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard , mentionne Gilles Allain, PDG de la Fondation CHU Dumont. Non seulement les dons amassés permettent l’accès à des soins et des traitements, ici, à Moncton, mais également dans toutes les régions francophones de la province , poursuit-il.

Grâce aux campagnes de l’Arbre de l’espoir, des cliniques d’oncologie communautaires ont vu le jour depuis l’implantation d’un système informatique qui permet de relier les cliniques en région avec le Centre d’oncologie à Moncton. Les patients peuvent donc recevoir leurs traitements de chimiothérapie et ils sont suivis par des médecins et des équipes de professionnels en région.

