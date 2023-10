Au lendemain de la panne du REM où des dizaines d’usagers ont été coincés dans des trains pendant plus de deux heures en raison d’une panne informatique, CDPQ Infra affirme avoir convoqué ses partenaires pour pallier les lacunes constatées dans son système de communication aux usagers.

Vers 15 h 45 lundi, la circulation des trains a été arrêtée de façon inattendue sur le réseau sans que les passagers toujours dans les wagons soient informés adéquatement de la situation par les gestionnaires du réseau.

Plusieurs utilisateurs ont notamment déploré qu’une trentaine de minutes après l’incident, CDPQ Infra n'avait publié aucune information sur les réseaux sociaux ou sur le site Internet du REM depuis l'annonce initiale de l'arrêt de service.

Entre-temps, un plan de déploiement d’autobus a été mis en action vers 17 h afin d’offrir une solution de rechange aux passagers privés de transport avant que le service ne reprenne vers 18 h 30.

Retard en début de journée

Bien que le service ait été rétabli lundi, les premiers trains du REM ne sont entrés en service que vers 6 h 30 mardi matin alors que le réseau ouvre officiellement à 5 h 30.

Questionné mardi au micro de l’émission Tout un matin, sur les ondes d’ICI Première, le vice-président affaires publiques, communications et stratégies chez CDPQ Infra, Philippe Batani, a reconnu d’emblée les problèmes de communication avec la clientèle.

On s’est engagé à fournir un système de transport qui serait efficace […] et là, les systèmes de communication ne nous permettent pas de bien envoyer des signaux aux usagers lorsqu’il y a des interruptions comme celle-là , a déclaré M. Batani.

On va bien entendu s’asseoir avec nos partenaires qui sont Alstom et Atkins, qui gèrent le système avec nous, et on va régler le problème le plus vite possible , a-t-il assuré.

Alors que Montréal connaissait hier son premier épisode de neige de l’année, Philippe Batani a assuré que les conditions météorologiques n’y étaient pour rien. Le REM étant encore à la moitié de sa période de rodage, c’est selon lui un bogue informatique qui a nécessité un redémarrage du système, ce qui peut être long, a-t-il ajouté.

Ce qui est problématique, selon nous […] c’est le problème de communication aux usagers. On le remarque nous aussi, c’est une problématique qui n’est pas acceptable pour que les usagers puissent vivre une expérience agréable.

Ce n’est pourtant pas faute de moyens de communication avec les usagers que cette situation regrettable s’est produite.

Il y a des systèmes de micros, des systèmes de haut-parleurs, des systèmes d’affichage et bien entendu les systèmes d’information sur les médias sociaux comme X. Par contre, on se rend compte qu’il y a encore du travail à faire pour pouvoir informer les gens de façon appropriée et opportune et on va s’asseoir avec les gens dès ce matin pour pouvoir régler ça.

Les gens dont parle Philippe Batani sont des représentants d’Alstom et d’Atkins (anciennement SNC-Lavalin) qui gèrent le REM avec CDPQ Infra.

Les communications aux usagers sont la responsabilité du consortium qui est créé par Alstom et Atkins, donc, nous, on travaille avec ce consortium afin de pouvoir s’assurer que l’ensemble du réseau fonctionne correctement. Et présentement, quand on voit la manière dont les communications sont opérées, on se rend compte qu’il y a une bonne zone d’amélioration à traverser.

En ce qui concerne les plans de relève, c’est-à-dire le déploiement des autobus pour fournir rapidement une alternative de transport aux usagers en cas de panne, Philippe Batani affirme qu’ils ont bien joué leur rôle lundi soir.

Les plans de relève fonctionnent correctement. On travaille avec nos partenaires l’ ARTM , la STM , la RTL pour pouvoir assurer la mise en place du plan dès qu’il y a des interruptions de service qui dépassent un certain nombre de minutes. Ça, ça se passe bien , assure-t-il.

Bien que les gestionnaires du réseau font tout en leur pouvoir pour éviter de pareilles situations, il est possible que des pannes surviennent en période de rodage du réseau qui devrait se poursuivre encore six mois, prévient M. Batani.