Le Carnaval de Québec prolongé pour son 70e anniversaire

Alors que Bonhomme Carnaval va célébrer son 70e anniversaire en 2024, l’organisation du Carnaval de Québec a voulu « faire durer le plaisir ». Les festivités commenceront donc plus tôt qu’à l’habitude pour une durée de 18 jours, avec encore plus d’activités que les éditions précédentes.

Des nouveautés et des incontournables

À l’aube de l’hiver, le Carnaval de Québec donne un avant-goût de ce que les festivaliers pourront trouver lors de leur passage sur les différents sites de l'événement.

L’organisation propose La Cité de glisse, une activité qui défiera certainement les conventions en prenant d’assaut trois côtes de Québec qui seront transformés en glissades géantes.

La côte de la Pente-Douce, la rue de la Promenade-des-Sœurs et la côte Ross seront les nouvelles pistes de glisse que pourront tester les familles.

Après avoir souligné les deux défilés de nuit comme « des bons coups » l'an dernier, ils seront de retour les 3 et 10 février.

Ouvrir en mode plein écran Bonhomme au défilé nocturne de la Haute-Ville lors du 63e Carnaval de Québec. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Le premier défilé aura lieu dans Limoilou et le deuxième sur Grande Allée. Ce sont plus de 300 artistes, danseurs, acrobates et musiciens qui accompagneront le roi de la fête à l’occasion de cette activité traditionnelle hautement appréciée depuis les tous débuts du Carnaval de Québec , a précisé l’organisation.

Les spectacles sous le dôme seront aussi au programme avec six représentations incluant notamment une soirée hip-hop avec Loud et Mindflip ou encore une soirée francophone avec Bleu Jeans Bleu et Maryline Léonard.

Ouvrir en mode plein écran Le dôme peut accueillir plus de 2000 personnes. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Des navettes seront aussi offertes gratuitement aux détenteurs de l'effigie, pour que les carnavaliers puissent se déplacer entre les trois principaux sites, soit la Haute-Ville, les quais de l’Espace Quatre Cents et la place Jean-Béliveau.

Publicité

Admirer l’hiver

Du 2 au 11 février, les amateurs des sculptures de glace pourront les découvrir à travers un sentier qui leur sera dédié, le Jardin des sculptures, situé à la place George-V.

Aux mêmes dates, une plage hivernale sera accessible aux quais de l’Espace Quatre Cents.

Pour son 70e anniversaire, [Bonhomme Carnaval] voulait que ses Carnavaleux s’amusent aux quais de l’Espace Quatre Cents sur sa toute nouvelle plage hivernale de Gougoune et doudoune M. Christie. Sur place, un ours d’escalade de glace de 45 pieds de haut sera érigé afin d’y pratiquer l’escalade de glace ainsi qu’une via ferrata , peut-on lire dans le communiqué de presse.

Durant les fins de semaine, les chefs cuisiniers Raphaël Vézina du Laurie Raphaël, Frédéric Cyr du Fairmont Le Château Frontenac et Raphaël Théberge du Kundha Hôtel feront découvrir des mets aux festivaliers qui se rendront à cet endroit.

Le Bal de Bonhomme fait aussi son retour dans la salle de bal du Château Frontenac.