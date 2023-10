Winnipeg tente de rattraper son retard dans l’abattage d’ormes malades

Bien que le nombre d'arbres atteints de la maladie hollandaise de l'orme identifiés pour abattage cette année soit bien moindre que la moyenne des quatre dernières années, Winnipeg tente toujours de rattraper le retard accumulé en 2022, selon la forestière de la Ville, Martha Barwinsky.

Ouvrir en mode plein écran La maladie hollandaise de l’orme est mortelle pour les arbres et aucun traitement n’existe pour les guérir. Photo : Radio-Canada / Josh Crabb

Nous avons pris du retard et cela est dû en grande partie à la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le secteur privé et même chez nous , déclare Mme Barwinsky.

Nous sommes heureux d'avoir 2000 arbres de moins à enlever cette année.

Lors des quatre dernières années, 8000 arbres en moyenne ont été identifiés pour être abattus alors qu’il y en aurait plutôt 6000 dont l'abattage est prévu cette année afin d'enrayer la propagation de l'infection fongique.

Toujours debout

L'élimination rapide des arbres est essentielle pour enrayer la propagation de la maladie, mais des centaines d’arbres marqués en 2022 sont encore debout et attendent d'être abattus. Selon la Ville, sur les 8128 arbres marqués pour abattage l’année dernière, 6117 ont été enlevés en 2022. De ce lot, il en reste environ 450.

Un bilan qui inquiète le président de l'association Trees Winnipeg, Gerry Engel.

Ouvrir en mode plein écran Le budget 2023 de Winnipeg prévoit 5,9 millions de dollars pour la lutte contre la maladie hollandaise de l'orme. Photo : Radio-Canada / Josh Crabb

Le stockage de bois de chauffage d'orme est illégal et lorsque nous laissons des arbres debout pour l'année suivante, surtout si tard dans la saison, quelle est la différence entre cela et le stockage de bois de chauffage d'orme? se demande M. Engel.

La maladie hollandaise de l’orme est mortelle pour les arbres et aucun traitement n’existe pour les guérir. L’infection est principalement transmise d’un arbre à l’autre par un insecte, le scolyte de l’orme, mais elle peut également se propager lorsque les racines de deux arbres se greffent les unes aux autres.

Selon M. Engel, lorsque des arbres porteurs de la maladie sont laissés sur pied, le risque de voir le champignon se propager aux ormes voisins est plus élevé. Plus il faut du temps pour retirer les arbres malades, plus la probabilité que le champignon se propage est élevée.

Ils deviennent un habitat pour la maladie alors que le nombre d'insectes capable de la transmettre augmente, et c'est là le problème.

Le budget 2023 de Winnipeg prévoit 5,9 millions de dollars pour la lutte contre la maladie hollandaise de l'orme. Les travaux d'abattage des arbres atteints sont effectués par des équipes de la Ville et par des entrepreneurs privés engagés par la Municipalité.

3:50 L'orme d'Amérique est l'arbre emblématique de la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada / François Dubuc

Prioriser

Selon Mme Barwinsky, dans un scénario parfait, tous les arbres identifiés comme atteints de la maladie hollandaise de l'orme au cours de l'été devraient être abattus avant l'automne.

C'est le moment idéal pour éliminer un arbre malade, déclare Mme Barwinsky. Nous voulons que ces arbres soient retirés de la population avant que la prochaine génération de scolytes de l'orme n'émerge de l'arbre à la fin de l'été.

Ce sont ces insectes qui transportent les spores sur leur corps […] lorsqu'ils émergent au printemps, c'est ce qui infecte de nouveaux arbres, des arbres sains .

Ouvrir en mode plein écran NT Tree Service procède à l'enlèvement d'un orme malade sur la rue Spence. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Elle soutient toutefois que l'échéance de l’automne est irréaliste pour abattre tous les ormes malades.

Sur le plan logistique, il est impossible de retirer 6000 arbres en deux mois.

Elle explique que la Ville se voit donc contrainte de prioriser l’abattage des arbres les plus durement touchés.

Nous travaillons avec l'Université du Manitoba pour mettre au point une méthodologie permettant d'identifier les arbres qui abritent un grand nombre de ces insectes , souligne Mme Barwinsky.

Ses recherches ont montré que le scolyte de l'orme préfère s’établir dans certains arbres et que par conséquent, la maladie a tendance à y progresser plus rapidement.

Nous avons peu à peu mis l'accent sur ces arbres et leur avons donné la priorité.

Malgré les difficultés liées à la main-d'œuvre, Martha Barwinsky estime que la Ville dispose des ressources nécessaires pour éliminer tous les arbres identifiés en 2023 comme atteints de la maladie hollandaise de l'orme. Elle s'attend à ce qu'ils soient tous abattus avant l'été prochain.

Avec les informations de Josh Crabb