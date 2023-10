Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) annonce que le port du masque sera à nouveau obligatoire « dans certains secteurs », dont les cliniques ambulatoires, les unités de soins, les CLSC et les points de service locaux et lors de la vaccination. L’organisation justifie cette décision par « l’augmentation des cas de virus respiratoires en circulation ainsi que de la présence accrue d’éclosions dans notre établissement ».

La mesure sera effective à compter de mercredi le 1er novembre. Elle s’appliquera au personnel, aux usagers, aux visiteurs et aux proches aidants. Cette mesure est en place pour une durée indéterminée et sera levée dès que la situation épidémiologique le permettra , indique le CIUSSS MCQ par communiqué.

Il est à noter que ce ne sont pas tous les milieux de soins qui sont touchés par le port du masque obligatoire. En effet, les consignes sont modulées premièrement en fonction des milieux de soins et ensuite en fonction de l’intensité de la période de circulation des virus respiratoires.

La santé publique rappelle l’importance de se faire vacciner. La campagne automnale est en cours depuis le 3 octobre. Il est possible d’obtenir les vaccins de la grippe et de la COVID-19 en même temps.

Plus de détails à venir