Plus de 100 médecins étrangers demandent à travailler au Nouveau-Brunswick

Plus d’une centaine de médecins formés à l’étranger ont fait une demande au nouveau programme du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick d’évaluation de la capacité d’exercer la médecine dans la province, selon la Dre Nicole LeBlanc, registraire adjointe du Collège.

Ce programme provient d’une collaboration entre les autorités provinciales, les deux réseaux de santé, la Société médicale du Nouveau-Brunswick et les centres de formation médicale de la province, explique la Dre LeBlanc.

Le programme offre une autre voie vers l'obtention d'un permis d'exercice pour les médecins en médecine familiale formés à l'étranger , souligne Nicole LeBlanc.

Les candidats pouvaient faire une demande du 1er au 31 octobre. D’autres périodes du genre auront lieu à l’avenir.

Le programme est offert par l’entremise du Conseil médical du Canada dans neuf provinces, dont le Nouveau-Brunswick.

La Dre Nicole LeBlanc est registraire adjointe du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives)

Un premier groupe de dix médecins parmi tous ceux qui ont fait une demande sera évalué pour commencer. L’évaluation en milieu clinique dure 12 semaines. Elle est faite par un médecin qui exerce son métier dans la province et qui est formé pour faire cette évaluation.

Le nombre de médecins pouvant se charger de cette tâche est un facteur qui limite le nombre de candidats que l’on peut évaluer à la fois, indique la Dre LeBlanc.

20 000 patients sur la liste d’attente

Environ 74 000 personnes n’avaient pas de fournisseur de soins primaires à l’été 2022, mais leur nombre a diminué à environ 20 000 depuis ce moment, selon le ministère de la Santé.

Un autre programme nommé Lien Santé contribue à réduire la liste d’attente, selon un porte-parole du ministère, Sean Hatchard.

Le programme donne aux Néo-Brunswickois un accès à des soins de santé primaires par l’entremise d’un réseau de médecins de famille et d’infirmières praticiennes tandis qu’ils attendent d’avoir un fournisseur permanent , explique M. Hatchard.

Il ajoute que le nombre de médecins qui travaillent dans la province a augmenté en passant de 1743 en mars 2020 à 1857 en mars 2023.

Malgré tout, les réseaux de santé Vitalité et Horizon comptent respectivement 102 et 150 postes de médecins à pourvoir.

Les prochaines étapes

Les prochaines étapes pour le programme d’évaluation des médecins étrangers sont de recruter et de former plus d’évaluateurs, ajoute Nicole LeBlanc.

Le Collège des médecins et chirurgiens et ses partenaires envisagent aussi une collaboration avec des organismes multiculturels communautaires pour favoriser l’intégration des médecins étrangers.

Nous savons que la rétention est directement liée à l’intégration, alors nous voulons nous assurer que l’intégration est aussi une priorité durant ce processus , souligne la Dre LeBlanc.

Environ un médecin sur trois au Nouveau-Brunswick à l’heure actuelle a été formé à l’étranger, selon Mme LeBlanc, et le Collège espère en recruter d’autres pour réduire la pénurie de médecins.