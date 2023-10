La cocaïne qui existe depuis des décennies est de plus en plus présente lors de décès par surdose en Nouvelle-Écosse.

C’est quelque chose à surveiller de près , dit le Dr Matthew Bowes, médecin légiste en chef de la Nouvelle-Écosse.

Près de la moitié des 79 décès accidentels par surdose l'année dernière en Nouvelle-Écosse était liée à la cocaïne, c’est trois fois plus qu’ il y a 10 ans, alors que la cocaïne jouait un rôle beaucoup plus faible dans les surdoses mortelles.

Cette tendance inquiétante survient alors que les autorités sanitaires de la province confirment que la cocaïne et l'hydromorphone opioïde faisaient partie des drogues qui auraient été utilisées dans un groupe de surdoses présumées, y compris un décès, le 15 octobre à Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse.

Le Dr Matthew Bowes, médecin légiste en chef de la Nouvelle-Écosse.

La majorité des décès impliquant des stimulants en Nouvelle-Écosse incluent également un opioïde. Mais ce qui ne ressort pas clairement des données, c'est si les victimes ont consommé intentionnellement à la fois de la cocaïne et des opioïdes, ou si elles ont consommé sans le savoir de la cocaïne contaminée, ce qui a été à l'origine de plusieurs avertissements ces dernières années.

Le chercheur de l'UCLA, Joseph Friedman, qui étudie les décès par surdose aux États-Unis, explique qu'il est courant que les gens prennent délibérément à la fois des stimulants et des opioïdes.

Les raisons sont complexes , a-t-il dit en précisant que certains utilisateurs de fentanyl se tournent vers la cocaïne ou la méthamphétamine pour aider au sevrage de l'opioïde jusqu'à ce qu'ils puissent trouver l'argent pour leur prochaine dose.

Alors que les opioïdes conduisent à la somnolence, les stimulants peuvent provoquer une explosion d’énergie.

Les défis du traitement de la polyconsommation

Joseph Friedman rappelle que le sevrage aux opioïdes peut être traité avec des médicaments, mais qu’ il n’existe rien de similaire pour les stimulants comme la cocaïne et la méthamphétamine.

La polyconsommation de substances représente vraiment un tout autre niveau de défi , constate-t-il.

Dans certaines régions, comme en Colombie-Britannique, où plus de 10 000 personnes sont mortes d'une surdose de drogue au cours des sept dernières années, les autorités affirment que le fentanyl reste le principal facteur de mortalité.

Des chaussures accrochées à un pont symbolisent les victimes de la crise des opioïdes, la crise sanitaire la plus mortelle en Colombie-Britannique.

Mais ce n’est pas le cas dans d'autres provinces où les taux de mortalité sont plus faibles. Cet été, par exemple, la cocaïne a été associée à une série de décès à Terre-Neuve-et-Labrador, et le médecin légiste Nash Denic qualifie cette drogue de principale cause de mortalité dans la province.

Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré 23 décès par surdose entre janvier et septembre. Parmi eux, 17 étaient liés à la cocaïne, deux impliquaient le fentanyl et les quatre autres provenaient d'une combinaison des deux drogues.

Possible quatrième vague de crise des surdoses

La présence croissante des stimulants tels que la cocaïne et la méthamphétamine dans les cas de surdose a été surnommée la quatrième vague par certains chercheurs aux États-Unis.

La première vague de crise des opioïdes a débuté à la fin des années 1990 avec surtout des médicaments sur ordonnance. Ensuite, les décès par surdose d’héroïne ont augmenté, suivis par la troisième vague impliquant des opioïdes de synthèse tels que le fentanyl.

Matthew Bowes croit que les données de la Nouvelle-Écosse sur les décès dus à la drogue laissent de nombreuses questions sans réponse, et il croit qu’il faudrait plus de recherches sur les raisons pour lesquelles les gens pourraient prendre certaines drogues en association.

Il s'inquiète également du fait que l'accent mis sur les opioïdes éclipse des drogues comme la cocaïne.

Il n'est jamais bon, je pense, de se concentrer sur un aspect du problème et d’exclure le reste , dit-il.

Avec les informations de Richard Cuthbertson de CBC