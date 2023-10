Rivière-au-Renard : l’usine de transformation Marinard vendue

L’entreprise E. Gagnon et Fils, de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, achète l’usine de transformation de la crevette Marinard de Rivière-au-Renard, à Gaspé.

Le directeur de l'entreprise E. Gagnon et Fils, Bill Sheehan, explique son intérêt par deux éléments principaux.

Il y a tout d'abord l'entrepôt frigorifique de l'usine, qui permettra d'entreposer les produits de la mer et de les exporter plus facilement. Le gestionnaire évoque également les quelque 140 employés de Marinard, qui sont sans travail depuis le début du mois de septembre. Certains de ces travailleurs ne se sont pas qualifiés pour l'assurance-emploi et avaient pris part à des manifestations afin de dénoncer la fermeture prématurée de Marinard.

M. Sheehan espère que les activités pourront reprendre dès la semaine prochaine. Pour y arriver, le nouveau propriétaire de l'usine de Rivière-au-Renard va tenter de transformer la crevette de l’extérieur de la province.

Si cette stratégie fonctionne, les employés pourraient ainsi retourner au travail à ce moment.

Le nouvel acquéreur demeure discret quant au montant de la transaction.

