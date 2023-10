Des aînés de Regina célèbrent l’Halloween lors d’une soirée dansante

Le Centre Regina Senior Citizens organise une fois par année une soirée dansante de l'Halloween pour les aînés de la capitale. Tous sont invités à se vêtir de leurs plus beaux déguisements afin de célébrer la fête.

C’est sous la mélodie d’un accordéoniste déguisé en clown que les danseurs ont pu se remémorer leurs souvenirs de l’Halloween.

Ce que j'aime le plus, c’est que ce sont des enfants qui s'amusent. Et tout le monde se déguise ici. Nous sommes encore des enfants , affirme Celeste Rainbow, qui était vêtue d’un déguisement de papillon.

Elle indique que voir des gens se déguiser au Centre Regina Senior Citizens lui permet de se rapprocher de ses amis.

Toutefois, bien que le centre organise régulièrement des soirées dansantes pour les aînés, certains estiment que la soirée de l’Halloween représente un moment spécial.

J'adore cette danse. Je viens tous les mercredis et tous les vendredis et c'est un endroit formidable. Tout le monde est si amical. C'est incroyable. C'est surprenant de voir combien de personnes se sont déguisées. Bien sûr, ce n'est pas mon cas , dit Gladys Brodniak, qui préfère observer les déguisements.

La soirée de l'Halloween a été organisée le 27 octobre. L'aspect préféré de cette fête pour Mary Dumencu est de voir les plus jeunes.

Quand j'étais plus jeune, j'avais quatre petits enfants. Ils avaient hâte de sortir, et moi j'avais hâte qu'ils rentrent à la maison avec des bonbons. J'aimais tellement cela.

Un 31 octobre avec moins de bonbons

Selon plusieurs aînés, la cueillette de bonbons a bien changé au cours des années.

Lorsque j'ai emménagé en 1983-1984, de 125 à 150 enfants venaient à notre maison. Puis les choses ont commencé à ralentir, et ces dernières années, il n'y en a plus que 20 ou 25.

Selon lui, les enfants se rendent maintenant dans les centres commerciaux, ce qui fait en sorte qu’il y a moins de jeunes qui sonnent aux portes pour réclamer des friandises.

Ouvrir en mode plein écran Mary Dumencu et Don Seitz se sont déguisés en lait et en biscuits pour la danse de l'Halloween au Centre Regina Senior Citizens. Photo : Laura Sciarpelletti/ CBC

Gladys Brodniak doute que la cueillette de bonbons reste populaire parce que la culture a changé.

La vice-présidente du conseil d'administration du Centre Regina Senior Citizens, Candace Alston, pense que la chasse aux friandises va connaître un regain de popularité. Elle croit que la célébration de l'Halloween est devenue une fête familiale.

Le quartier dans lequel je vis n'a pas vu beaucoup d'enfants pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, des familles plus jeunes s'y installent et leurs enfants viennent participer aux traditions de l'Halloween , indique-t-elle.

Ce ne sont plus seulement les enfants avec la taie d'oreiller qui frappent aux portes et mendient des bonbons. Ce sont les familles. On voit, par exemple, trois enfants et deux parents sur le trottoir qui essaient de s'assurer que tout le monde sont en sécurité.

Avec les informations de Laura Sciarpelleti