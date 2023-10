Et si vous mettiez votre serviette hygiénique au compost?

Après trois ans de recherches, Rashmi Prakash, une ingénieure de 28 ans, a mis au point une serviette périodique compostable. Les 10 000 premiers produits sont en vente pour être testés.

Les obstacles étaient nombreux, mais Rashmi Prakash les passe tous un par un depuis qu’elle a lancé son entreprise Aruna Revolution. Le premier a d’abord été de trouver la bonne matière pour créer ces serviettes menstruelles compostables.

Il s’agit d’un mélange de variétés de fibres naturelles provenant de différentes parties de plantes, des tiges, des pelures, de la pulpe ou encore des feuilles , explique la jeune femme qui a commencé à faire ses recherches dans sa cuisine en 2018.

Aujourd’hui, les 10 000 premières serviettes, fabriquées à 100 % au Canada, sont en cours de production et disponibles à la commande pour être testées par les utilisatrices à la fin de l’année.

Un produit qui disparaît dans le sol

J’ai travaillé à l’hôpital pendant la pandémie, ces endroits utilisent beaucoup de produits de ce type et j’ai vu le nombre de déchets que cela génère. Et puis, chaque mois je vois aussi ces produits dans ma poubelle, c’est frappant , explique-t-elle dans son petit bureau à Dartmouth.

Rashmi Prakash, la fondatrice d'Aruna tient entre les mains l'un de ses prototypes. Les premiers modèles sont aujourd'hui en vente. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

C’est cette prise de conscience qui a poussé Rashmi Prakash a vouloir créer un produit compostable qui doit disparaître complètement dans le sol en 30 à 60 jours. Vous pouvez soit creuser un trou dans le sol ou placer les serviettes dans votre bac à compost ou le mettre dans la poubelle verte de votre ville , explique l’ingénieure.

Une période de vie bien plus courte que les protections vendues à grande échelle aujourd’hui, qui mettraient 500 ans à disparaître en raison des composants issus de l’industrie pétrochimique et à base de produits plastiques.

Un enjeu de société

Rashmi Prakash vend ses serviettes 40 cents, un montant situé dans la moyenne du marché qui oscille entre 30 cents et 1 dollar.

Ma maman m’a raconté qu’elle avait l’habitude d’utiliser des tissus pliés comme protections, elle n’avait pas accès à des produits jetables. Et je pensais que c’était des histoires d’un autre temps, mais j’ai réalisé que cela se passait encore aujourd’hui au Canada , raconte Rashmi Prakash, qui est née en Inde.

La précarité menstruelle est un enjeu pour de nombreuses Canadiennes selon une étude. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Victor Pare-Dechene

Une étude réalisée cette année pour Femmes et Égalité des genres Canada montrait que 17 % des Canadiennes ont connu la précarité menstruelle, c’est-à-dire des difficultés à acheter des produits menstruels.

Sans produits menstruels, vous ne pouvez pas aller à l’école, au travail, ou prendre part à de nombreux aspects de la vie. C’est essentiel pour l’égalité des genres , affirme Rashmi Prakash.

Le gouvernement fédéral a d’ailleurs mis dans le budget 2022, un projet pilote national pour créer un Fonds d’Équité Menstruelle afin d’aider les femmes à se procurer des produits périodiques. À partir du 15 décembre, les entreprises devront aussi garantir un accès à ces produits dans les entreprises.

Un sujet toujours tabou

Même s’il s’agit d’une innovation dans un secteur de l’économie essentiel pour les femmes, Rashmi Prakash a dû affronter tabou et préjugés.

Le monde de l’investissement est encore très masculin, il ne faut pas le nier , confirme Rashmi Prakash.

Quand il s’agit de présenter à des investisseurs un projet qui parle des règles, les mêmes questions reviennent : est-ce que c’est important ? Pourquoi avons-nous besoin de cela ou encore où la valeur?

Toujours selon l’étude de Femmes et Égalité des genres Canada, un Canadien sur quatre pense que les règles sont sales et impures et un sur cinq que ce sujet ne devrait pas être abordé.

Malgré tout, Rashmi Prakash a pu lever un million de dollars pour son entreprise, trouver des locaux à Dartmouth et engager cinq personnes à temps plein. Elle espère développer son entreprise et pense déjà à fabriquer des couches pour enfants.