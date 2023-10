Le Québécois Kevin Lambert a remporté mardi le prix Décembre, devenant à 31 ans le plus jeune lauréat de cette récompense convoitée en France pour la bourse qui l'accompagne.

Le Québécois est récompensé pour Que notre joie demeure (éditions Héliotrope), une fiction sur la chute d'une architecte accusée de chasser les pauvres de Montréal.

Le prix a été créé en 1989 (sous le nom de prix Novembre) pour récompenser un roman oublié des autres prix littéraires d'automne. Mais cette année, il est décerné avant les autres grands prix, comme le Femina, le Goncourt, le Renaudot et le Médicis, pour lequel Lambert est toujours dans la course.

Le prix Décembre est accompagné d'une bourse de 15 000 € (22 000 $ CA), avec le soutien de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent.

« Que notre joie demeure », de Kevin Lambert, est édité par Héliotrope.

Avec son roman, critique grinçante de la bonne conscience des personnes dominantes, publié au Québec en septembre 2022, Kevin Lambert a suscité l'enthousiasme de la critique autant au Québec qu'en France.

L'Obs a salué une fresque éclatante et cruelle , et Le Monde, l'habileté d'un écrivain ambitieux grâce à laquelle le tournis gagne le lecteur .

En septembre, une polémique a éclaté en Europe quand les lectrices et les lecteurs ont appris que l'auteur avait eu recours aux services d'une relectrice canado-haïtienne pour vérifier à quel point un personnage d'origine haïtienne était crédible.

Si l'intervention d'un lecteur ou d'une lectrice sensible est courante en Amérique du Nord, elle l'est beaucoup moins en France. Un ancien lauréat du prix Goncourt, Nicolas Mathieu, a dit se refuser à « faire de professionnels des sensibilités, d'experts des stéréotypes, de spécialistes de ce qui s'accepte et s'ose à un moment donné la boussole de [son] travail ».