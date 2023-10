Le syndicat des ambulanciers de Toronto tire une fois de plus la sonnette d'alarme sur la pénurie d'ambulances en ville. Lundi soir, pour la deuxième fois en octobre, le groupe de travailleurs a dû déclencher un code rouge signifiant qu'il n'y avait pas d'ambulances disponibles pour répondre à un appel au 911.

Le syndicat des ambulanciers de Toronto signale que l'ambulance la plus proche pour secourir une personne âgée inconsciente était à 28 minutes de route.

Le syndicat déplore le manque de financement pour les services ambulanciers municipaux. Ce manque, dit-il, pourrait entraîner des temps d'attente plus longs à l'avenir.

Selon Charles Labelle, du syndicat des ambulanciers de Toronto, qui représente environ 1500 ambulanciers, il faut un financement immédiat pour l'embauche et la rétention de personnel.

La rareté des ambulances est devenue récurrente à Toronto, selon Charles Labelle, représentant syndical de la Toronto Paramedic Union.

On pourrait dire qu'il y a un code rouge chaque jour à Toronto.

Le représentant affirme toutefois que son organisation ne peut communiquer l'information au public que si elle est certaine de l'état de la situation. Charles Labelle précise que son syndicat a répertorié plus de 2500 moments où il n'y avait aucune ambulance libre pour répondre à des urgences l'an dernier.

Lundi après-midi, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, a déclaré que la Ville travaillait au dossier. Mais ce n'est pas une chose que la Ville de Toronto peut régler seule. Nous n'avons aucun pouvoir sur l'hôpital, sur la rapidité avec laquelle les urgences peuvent accepter un patient , a-t-elle ajouté.

Selon le budget 2023 des services paramédicaux, les ambulanciers torontois passaient en moyenne 800 heures par jour dans les hôpitaux en 2022, soit 23 % de plus qu’en 2019.

Les ambulanciers de Toronto appellent les citoyens à sensibiliser le conseil municipal pour que leur travail puisse être mieux financé.

Charles Labelle estime qu'environ 300 ambulanciers supplémentaires doivent être embauchés pour répondre à la demande.

On voulait embaucher de 200 à 250 ambulanciers cette année. On en a engagé une centaine, mais on a aussi eu une cinquantaine de démissions.