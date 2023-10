Les urgences de la région sont congestionnées

Au cours des derniers jours, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a demandé à la population d'éviter les urgences de Granby et de Cowansville pour des problèmes de santé mineurs.

L'organisation indiquait que tous les cas considérés comme non-urgents sont dirigés vers un autre service.

Selon les données de l'établissement prises à 7 h mardi matin, le taux d'occupation est de 186 % à Magog, 146 % à l'Hôpital Fleurimont, 140 % à Granby, 116 % à l'Hôtel-Dieu et 106 % à Cowansville.

De plus, à l'Hôtel-Dieu, 20 patients occupent des civières depuis plus de 24 heures et six depuis plus de 48 heures.

En fin de semaine, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS conseillait, par ailleurs, d'appeler la ligne d'Info-Santé pour des problèmes de santé non-urgents, de consulter un médecin de famille ou un pharmacien.