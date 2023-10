22 sépultures potentielles de plus au pensionnat pour Autochtones St. Mary’s, en Ontario

Une Première Nation qui effectue des fouilles sur le terrain de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Kenora dit avoir identifié d’autres sites potentiels où pourraient être enterrés des restes humains.

Ces 22 nouveaux sites potentiels, qui ont été détectés par des chiens renifleurs de cadavres sur le terrain de l’ancien pensionnat pour Autochtones de St-Mary de Kenora, s'ajoutent aux 171 sépultures possiblement détectées en janvier dernier.

La Première Nation Wauzhushk Onigum, qui mène les fouilles, a indiqué par communiqué que 19 de ces 22 sites potentiels correspondent à des endroits identifiées par les survivants comme étant des lieux de sépulture datant de l'époque des pensionnats.

Les recherches ont été guidées par des aînés et des survivants et se sont déroulées pendant trois jours en août.

Le Canada et les églises ont essayé de vous éradiquer, de nous éradiquer, et ils ont fait du bon travail, mais nous sommes encore là. Nous avons toujours nos lois, nos cérémonies et nos traditions. Aujourd'hui, je vous rends hommage pour avoir tenu bon, pour avoir partagé, pour avoir guidé, pour avoir montré. Ce sont vos témoignages, votre force et vos conseils qui continueront à nous faire avancer.