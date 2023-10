Un collège en Ontario annule les inscriptions de 200 étudiants étrangers

Des dizaines d'étudiants étrangers sont désemparés après que le Collège Northern à Timmins a révoqué leur inscription pour janvier. C'est la deuxième fois en six mois que l'établissement annule plusieurs centaines d'admissions.

L'étudiant indien Savan Sabu s'attendait à commencer ses études en gestion de chaînes d'approvisionnement au Collège Northern en janvier.

Il se dit maintenant « anxieux et déprimé » face à l'annulation de son inscription. Il ajoute qu'il « n'arrive pas à dormir » après avoir contracté un prêt de 30 000 $ à 11 % d'intérêts pour ses études.

Le Collège Northern a brisé mon rêve.

Cette décision n'a pas été prise à la légère , rétorque le Collège. Northern a jugé qu'il était prudent et responsable de réduire le nombre d'admissions offertes pour s'assurer que les étudiants aient un logement sécuritaire et la possibilité de trouver un emploi.

Savan Sabu raconte, lui, qu'il avait déjà trouvé un logement.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 80 % des étudiants du Collège Northern proviennent de l'étranger. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

À qui la faute?

Pour Jaspreet Singh, président de l'Association internationale des étudiants sikhs, les collèges ne devraient pas pouvoir offrir des inscriptions à plus d'étudiants que leur capacité ne leur permet. Il soutient que ce problème de « surréservation » empire depuis quelques années et que le gouvernement devrait intervenir.

Tout le monde en profite : les collèges, le gouvernement - qui n'a pas à dépenser plus en éducation et qui voit les étudiants étrangers dépenser leur argent et aider l'économie - et les employeurs qui en tirent de la main-d'œuvre à bon marché , dit-il. Les seuls qui en souffrent sont les étudiants.

Le ministère ontarien des Collèges et Universités indique être au courant d'un « faible pourcentage » d'inscriptions révoquées au Collège Northern. La province affirme toutefois que les établissements ont le pouvoir de prendre de telles décisions.

Plus de 80 % des étudiants du Collège Northern viennent de l'étranger.

D'après des renseignements fournis par Saloni Bhugra, de CBC News