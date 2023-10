Pénurie de médecins à Russell : la communauté se mobilise

À l’instar du film La Grande Séduction, la communauté de Russell, dans l’est ontarien, se mobilise pour recruter des médecins pour combler le manque criant dans la région. Une réunion a eu lieu, lundi soir, et un comité communautaire a été mis en place pour y arriver.

La rencontre a été organisée par le maire du Canton de Russell, Pierre Leroux, et la Dre Danielle DeBanné, une médecin de famille à la retraite. Cette dernière s’efforce de recruter activement de jeunes médecins pour travailler dans la communauté.

J’ai eu le plaisir de découvrir un médecin du Nigéria qui travaille au Royaume-Uni. On a échangé sur Zoom, et il est venu cet été. On l’a accueilli. On lui a montré la ville. Il semble avoir été touché par le côté humain et l’attention reçue. Il a aimé la clinique et il a décidé de s’engager.

La Dre Danielle DeBanné s'efforce de recruter activement de jeunes médecins pour travailler dans la communauté. Photo : Radio-Canada

Chaque médecin recruté sera célébré, mais le problème est loin d’être réglé. Sans pouvoir quantifier le nombre de postes à pourvoir, la Dre Danielle DeBanné a répondu que les besoins sont grands et immédiats. Plusieurs médecins partiront à la retraite d’ici peu. Il faut les remplacer, mais aussi en recruter d’autres.

Étant déjà très impliquée dans divers projets personnels et professionnels, la Dre DeBanné a choisi de se limiter à un rôle de consultante dans ce comité. Ça doit vraiment venir de la communauté. Pour s’impliquer, ça prend du temps, du courage et de l’initiative. La communauté en a besoin.

Parmi les principaux défis de la communauté, le maire Pierre Leroux a évoqué la proximité avec Ottawa.

Je crois qu’il y a beaucoup de gens qui rentrent en médecine en aimant l’idée d’une grosse ville, pas nécessairement celle de la pratique familiale. [...] On est une super belle communauté en pleine croissance. C’est un endroit familial et bilingue. Il faut juste initier les conversations avec les bonnes personnes pour essayer de les attirer ici.

Le maire du Canton de Russell, Pierre Leroux, lors de la rencontre sur la pénurie de médecins. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

16 citoyens déjà impliqués

De la quarantaine de citoyens présents, 16 d’entre eux ont choisi de s’inscrire pour faire partie du comité.

C’était une réunion formidable. C’est important d’avoir des initiatives qui sortent de la communauté, pas juste des politiciens. Nous avons aussi un rôle à jouer , a dit l’une des citoyennes impliquées, Kimberley Kargus.

Kimberley Kargus et Rick Kargus ont participé à la rencontre, lundi soir. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

La prochaine étape sera de créer des sous-comités qui auront différents mandats, que ce soit d’accueillir les nouveaux médecins dans la communauté ou de collaborer avec les entreprises locales. Un autre sous-comité explorera la possibilité de créer un organisme à but non lucratif.

Le maire, Pierre Leroux, a mis à leur disposition un espace pour des réunions. Il a été agréablement surpris par le nombre de personnes présentes. Il reconnaît lui aussi que la communauté a un rôle essentiel à jouer dans cette quête.

Les politiciens peuvent changer tous les quatre ans. Le manque de médecins, ce n’est pas un problème qui va se régler en deux ans. Ça peut prendre une génération.

Avec les informations de Chantal Dubuc