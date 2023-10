Inquiets du temps que passaient leurs enfants sur les écrans, des parents du secteur des Bois-Francs ont interpellé leur Centre de services scolaire (CSS). Ils ont demandé des balises claires et ils ont été écoutés. Le CSS a fourni un guide de sensibilisation indiquant les meilleures pratiques.

Le guide de trois pages met en garde contre les conséquences d’une surexposition aux écrans. Il recommande d’ailleurs une limite de deux heures par jour pour les jeunes de 5 à 17 ans. Le document explique qu'une utilisation excessive causerait un dérèglement des niveaux de dopamine chez l'enfant.

Marylène Plante, directrice adjointe du CSS des Bois-Francs, compare le temps d’écran à d’autres types de consommations. Ça demande un sevrage […] il y en a pour 15 à 20 minutes après l’utilisation , affirme-t-elle.

Selon Sandrine Fortin, agente de planification, de programmation et de recherche au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), la surutilisation d’écran peut avoir des impacts sur la santé physique et mentale des jeunes.

Il va y avoir une augmentation aussi de l'anxiété et au niveau de la concentration au niveau de la mémorisation au niveau de l'apprentissage aussi, c'est certain que ça va avoir des retombées et aussi au niveau oculaire.

Trouver des alternatives

Marylène Plante reconnaît l’omniprésence des écrans dans la vie des enfants et dit ne pas vouloir diaboliser son utilisation.

C'est tout à fait un réflexe [que l’on] comprend, mais en même temps, en travaillant ensemble, je pense qu'on peut trouver des solutions alternatives.

Mme Plante encourage les enseignants à faire preuve de créativité afin de trouver des solutions alternatives aux écrans. Plutôt que de regarder un film, elle propose une activité de lecture ou de musique.

La Fédération des comités de parents du Québec planifie sonder la soixantaine de comités de parents à travers la province. Sa présidente, Mélanie Laviolette, veut savoir si un tel guide intéresserait d'autres régions et si la problématique est observée ailleurs au Québec.

Le CSS des Bois-Francs mentionne que d’autres centres de services de la province ont signifié un intérêt envers le guide de sensibilisation.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission En direct et avec les informations de Charles-Antoine Boulanger