Un kayakiste porté disparu à Port-Cartier

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Jocelyn Langevin, un homme de 49 ans qui réside à Port-Cartier, dans le secteur de Baie-des-Homards.

Jocelyn Langevin a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 28 au 29 octobre à Baie-des-Homards, alors qu’il quittait avec un kayak sur le fleuve.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, indique la Sûreté du Québec.

Jocelyn Langevin, 49 ans, a été vu pour la dernière fois dans la nuit du 28 au 29 octobre. Photo : Gracieuseté de la Sûreté du Québec

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une paire de bottes de pêche montant jusqu’à la taille, une casquette noire et un manteau rouge et bleu. Jocelyn Langevin mesure 1 mètre 55 et pèse 70 kilos. Il a les cheveux et les yeux bruns.

L'agent d'information pour la Côte-Nord à la SQ , le sergent Hugues Beaulieu, explique qu'un poste de commandement est déployé à Port-Cartier. Il va y avoir des policiers à VTT et on a l'assistance de la Garde côtière , ajoute Hugues Beaulieu.

La Sûreté du Québec demande à toute personne qui apercevrait Jocelyn Langevin de communiquer avec le 911.