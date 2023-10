Un mini documentaire comme un hommage à Guy Jodoin

« Je ne pouvais pas refuser l'offre. J'ai tout de suite accepté, sans savoir le projet », affirme Anthony Simoneau Dubuc, le sourire dans la voix. L'Estrien raconte avoir d'abord été approché comme photographe de plateau, pour toute la durée du tournage de l'émission La belle tournée, animée par Guy Jodoin. En étant sur la route pendant trois mois, durant l'été 2023, et en développant une relation privilégiée avec l'animateur, Anthony y a vu une formidable occasion de réaliser un premier documentaire.

En résulte un film d'une douzaine de minutes, rythmé, chaleureux, dont les images sont fort soignées. Dans ce road trip filmé, le créateur de contenu de Granby documente ses conversations marquantes avec Guy Jodoin et son expérience toute neuve dans le milieu télévisuel.

J'ai trippé tout l'été! De rencontrer les gens, de voyager, d'être dans les avions! [...] C'est un show de télé avec une grosse équipe, mais en plus dans les plus beaux paysages du Québec, c'était vraiment un été fantastique.

Le tour de la province en bonne compagnie

Dans son court film intitulé Faire le tour du Québec avec Guy Jodoin, Anthony suit donc l'imposante équipe de La belle tournée, composée d'une centaine de personnes. La caméra est souvent braquée sur les impressionnants plateaux de tournage, les beautés du Québec en filigrane, mais surtout sur le populaire animateur. Anthony y apparaît aussi, les deux ayant des échanges intéressants sur leur profession respective.

Extrait du documentaire Faire le tour du Québec avec Guy Jodoin : Dans ce métier-là, faut jamais que tu te croies. Le jour où tu vas te croire, où tu vas te dire toi-même à l'intérieur de toi : c'est vrai que je suis un bon réalisateur, t'es faite. T'es mort. - Guy Jodoin, animateur

Après avoir côtoyé Guy Jodoin de près, Anthony affirme, sans doute aucun, qu'il est l'homme le plus gentil du Québec!

C'est ça l'image que j'avais de lui, et c'est ça qui ressort après avoir passé trois mois avec lui. Il donne tellement aux gens, il est tellement présent. Il va saluer tout le monde sur le plateau quand il arrive, il va saluer tout le monde quand il part, presque à s'oublier lui-même, parce qu'il est tout le temps là pour les gens , précise Anthony Simoneau Dubuc.

Ouvrir en mode plein écran Anthony Simoneau Dubuc a accompagné Guy Jodoin tout au long de ses tournages pour l'émission La belle tournée pour réaliser le documentaire Faire le tour du Québec avec Guy Jodoin. Photo : Gracieuseté Aleph.media.Portfolio

De musicien à créateur de contenu

Au secondaire, Anthony était guitariste au sein du trio sherbrookois Orange O'Clock. Les gars étudiaient en musique et moi, j'étais en arts. Quand j'étais dans le groupe de musique, je commençais à faire de la photo et de la direction visuelle. Ç'a vraiment allumé quelque chose en moi. Le musicien décide donc en 2017 de quitter la formation pour réaliser de multiples projets en montage vidéo, graphisme et autres contenus pour le web. Les frères Fortin ont par ailleurs poursuivi la route musicale avec leur duo Hey Major.

Faire le tour du Québec avec Guy Jodoin, réalisé par Anthony Simoneau Dubuc, sera disponible dès le 31 octobre sur la chaîne YouTube Le Facteur Cool.