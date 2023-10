La Ville de Rouyn-Noranda lance le comité Les Voisins de la Fonderie Horne pour écouter les citoyens et promouvoir leurs intérêts auprès du gouvernement du Québec et de la multinationale Glencore.

Le conseiller du district Noranda, Réal Beauchamp, croit que cette initiative répond à un besoin face au climat de tensions et d’inquiétudes actuel . C’est un climat anxiogène. On en est excessivement conscient , reconnaît-il.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal du district Noranda, Réal Beauchamp, espère que le comité aidera les citoyens à se faire entendre (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Annoncé en juin dernier lors de la première assemblée publique d’information, le comité Les Voisins de la Fonderie Horne a été reconnu officiellement par la municipalité, lundi soir, lors de la séance du conseil municipal.

Dans le programme de compensation que mettra en place le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), on veut s’assurer que cela répondra en totalité aux besoins et aux attentes qu’auront manifestés les résidents du quartier , ajoute M. Beauchamp.

Oreilles attentives

À court terme, M. Beauchamp espère que le comité moussera auprès du gouvernement du Québec et de la multinationale Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, les intérêts des résidents du quadrilatère carter-portelance qui seront relocalisés pour laisser place à la zone tampon.

Une fois ce chantier terminé, le comité devrait servir à aplanir les pierres d'achoppement entre la Fonderie Horne et les résidents qui demeureront dans le voisinage de la zone tampon et de l’entreprise.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs groupes de discussion seront formés afin de recueillir les doléances de citoyens (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

C’est vraiment de faire en sorte que nous ayons une bonne oreille pour les préoccupations des résidents du quartier, mentionne le conseiller Réal Beauchamp. Nos énergies seront [sur la zone tampon] pour la prochaine année ou les prochaines années. Par après, ce sera de redéfinir ce qu’est ce quartier avec tous les autres résidents en périphérie.

Rencontres et insatisfactions

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, précise que le comité Les Voisins de la Fonderie Horne, qui est chapeauté par le bureau des relations avec le milieu, a déjà rencontré des propriétaires de la future zone tampon.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, affirme que le comité Les Voisins de la Fonderie Horne est déjà au travail (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Dans une lettre transmise lundi matin à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, à la sous-ministre adjointe, Guylaine Marcoux, ainsi qu’au député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Daniel Bernard, un regroupement de propriétaires exprime tout de même son insatisfaction envers le MAMH.

Certains d’entre eux ont déjà pris la parole publiquement pour interpeller les autorités, en août dernier.

Nous savons que les résidents ont répondu à un questionnaire, mais nous jugeons cette démarche insuffisante afin d’établir un programme de compensation adéquat. Des consultations supplémentaires sont nécessaires à notre avis pour bien cerner la réalité du quartier et entendre les questions et préoccupations des citoyens , estime la lettre dont nous avons obtenu une copie.

Informé de cette lettre, le conseiller Réal Beauchamp réitère que le nouveau comité de la Ville de Rouyn-Noranda a entrepris son travail de consultation. On n’est pas dans le néant, on est en démarche, tempère-t-il. Il y a plusieurs rencontres organisées par eux-mêmes [le regroupement de propriétaires] auquel nous avons assisté, sans prendre la parole, pour avoir une écoute, une oreille.

Ouvrir en mode plein écran Denise Dion, signataire de la lettre parmi cinq autres propriétaires de la future zone tampon (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Après avoir promis de rencontrer les citoyens, la ministre Andrée Laforest a déclaré au Salon bleu de l’Assemblée nationale qu’un plan de relocalisation sera présenté aux 200 ménages de la zone tampon les 14 et 15 novembre.

Nous déplorons aussi le fait, qu’à ce jour, aucune invitation ne nous a été envoyée pour les rencontres du 14 et 15 novembre. Encore une fois, nous sommes informés via les médias. Contrairement aux propos tenus en chambre par Mme Laforest, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Nous sommes tenus dans l’ignorance et très inquiets de la suite des choses , prétend la lettre du Comité de coordination des propriétaires de la zone tampon.

Le comité Les Voisins de la Fonderie Horne est composé de plusieurs représentants d'organisations locales. Ces personnes seront chargées de promouvoir les requêtes de citoyens auprès des instances concernées.