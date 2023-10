La Colombie-Britannique va enseigner l’Holocauste aux élèves de 10e année

La Colombie-Britannique prévoit de rendre obligatoire l'enseignement de l'Holocauste dès l’année scolaire 2025-2026. Le cours « Sciences humaines et sociales » de 10e année sera modifié pour inclure l'entreprise d'extermination du peuple juif par l'Allemagne nazie.

Si nous voulons lutter contre la haine dans cette province, si nous voulons nous opposer à l'antisémitisme, il est essentiel que nous tirions les leçons du passé , a indiqué le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, lors de l’annonce au Centre communautaire juif du Grand Vancouver.

Si de nombreux élèves apprennent tout de même ce qu'est l'Holocauste à l'école, l'enseignement n'est pas formalisé dans le programme scolaire.

Le contenu du cours portant sur l'extermination des juifs sera développé en collaboration avec le Centre d’éducation à l’Holocauste de Vancouver et la communauté juive, précise la province.

Nous allons travailler en collaboration pour nous assurer que le contenu et l'approche reflètent l'expérience vécue de cette communauté, et en particulier les survivants de l'Holocauste, afin d'intégrer ces voix , a indiqué David Eby.

Le premier ministre a insisté sur l’importance d’inclure des voix locales pour aborder l’Holocauste et a fait référence à des Britanno-Colombiens de confession juive.

Il s'agit de Rudolf Vrba, décédé en 2006, qui s’est échappé d'Auschwitz et qui est devenu un biochimiste réputé ainsi que Marie Doduck, une écrivaine dont le livre A Childhood Unspoken raconte son parcours de survivante de la Shoah. Il a aussi cité Robert Krell, un médecin qui a contribué à la création du Centre d’éducation à l’Holocauste de Vancouver.

Selon une étude de 2021 de Liberation 75, une organisation d'éducation de la Shoah, le tiers des élèves nord-américains interrogés ont déclaré avoir le sentiment que l'Holocauste était un événement exagéré ou fabriqué, ou qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il ait réellement eu lieu.

Qu’est-ce que le cours Sciences humaines et sociales ?

Le cours Sciences humaines et sociales , ou Social Studies en anglais, porte sur le Canada et le monde. Il aborde, entre autres, les conflits mondiaux et régionaux, les facteurs qui influencent le développement des institutions politiques et les injustices historiques et contemporaines.