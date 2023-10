Quand l’entreprise passe avant le congé de maternité

Léa St-Louis, une commerçante de Rouyn-Noranda, a écourté son congé de maternité pour continuer de tenir les rênes de son entreprise, une réalité méconnue qui représente le pain quotidien de plusieurs femmes entrepreneures.

Un petit écriteau, rédigé à la main, accapare une partie de la devanture de la boutique de Léa St-Louis, sur l’avenue Perreault Est. Je travaille maintenant avec un bébé, peut-on lire. Il arrive que je m’absente pour allaiter. Merci de votre compréhension.

Je me souhaite de la douceur [pour la prochaine année] parce que le quotidien n’est pas doux avec moi présentement.

À la tête de La Barbak, qui écoule des saucisses artisanales de la franchise William J. Walter, Léa St-Louis prend soin de la petite Amina, son deuxième enfant, qui aura bientôt 3 mois. À la différence des autres mamans, elle continue de s’occuper seule de sa boutique – même si son conjoint et son plus vieux, Abel, 8 ans, offrent parfois un coup de main.

Il y a des hauts et des bas, souffle-t-elle. Il y a des journées plus faciles, d'autres non. J’allaite et je dirais que c’est mon plus grand défi. Je dois un peu fermer [la boutique] pendant 15 minutes alors que des clients sont parfois déjà sur place.

La cuisine de Léa St-Louis ressemble à toutes les cuisines, excepté les accessoires pour bébé. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Si sa fatigue ne transparaît pas, Léa St-Louis admet qu’elle surmonte d’autres défis, des tâches du quotidien étant plus difficile à exécuter avec un enfant dans les bras.

Je la porte souvent sur moi en porte-bébé. Mes bras sont libres, mais ils sont limités. J’ai une extension de bras pour me pencher et aller chercher des saucisses, donne-t-elle en exemple. J’ai un petit banc derrière le comptoir pour servir les olives et la charcuterie. C’est une bonne solution, mais, en même temps, ce n’est pas l’idéal. Ça nuit légèrement à mon travail.

Une obligation, pas un choix

Léa St-Louis s’est éloignée de son commerce en août et septembre après avoir accouché, laissant son beau-père, Jean-Marc Thibault, assurer la permanence. Elle a toutefois continué d’accomplir des tâches à distance avant de retourner en poste le 28 septembre.

Je m’occupais, à la maison, de faire les commandes et de gérer les clients à distance, mentionne-t-elle. Tout ce qui est publicité, stories, je le faisais à distance. Ce n’était pas un vrai congé, mais de pouvoir le faire à la maison, ça m'a beaucoup aidée.

Léa St-Louis profite d'un rare moment d'accalmie pour continuer de travailler sans sa fille. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

L’autre défi de Léa St-Louis est financier. La pandémie de COVID-19 ayant rogné les progrès réalisés par son entreprise depuis son ouverture, en 2017.

Quand on a une entreprise, peu importe si on est à la maison, je pense qu’il faut changer de pays pour décrocher réellement. C’est normal, je m’attendais à ça.

Il y a une journée par semaine où je suis un peu plus découragée, confie-t-elle. Depuis la pandémie, mon entreprise ne peut plus se permettre d’avoir des employés. Tout ce que j’ai perdu, pendant la pandémie, c’est mon défi de récupérer toutes mes pertes, car je n’ai pas eu d’aide financière ces dernières années.

Pas seule dans son cas

Le parcours de Léa St-Louis fait écho à celui de Mélanie Rivard, propriétaire de la ferme La Poul-a-ries, à Poularies, en Abitibi-Ouest. Sa ferme recense notamment une soixantaine de vaches et de veaux.

L'agricultrice Mélanie Rivard en compagnie de ses enfants. Photo : Gracieuseté

L’entrepreneure, qui a été coiffeuse pendant 20 ans avant de réaliser son rêve d’acquérir une ferme, soutient être retournée au travail 48 heures après l’accouchement de son plus jeune enfant. Sa fille Marguerite a maintenant 7 ans.

Avec un petit bébé naissant, ce n’est pas toujours évident avec le dodo et le biberon. Je trouvais des trucs, comme la poussette. Des fois, ce sont des visiteurs [à la ferme] qui donnaient le biberon au bébé , raconte-t-elle.

Son premier congé de maternité avait lui aussi été écourté au bout de deux semaines. À l’époque coiffeuse à son compte, elle était retournée travailler à défaut de se qualifier au Régime québécois d’assurance parentale, qui indemnise les travailleurs autonomes en quête d’un congé parental.

J’avais un salon de coiffure et une boutique de produits, explique Mme Rivard. On ne peut pas vraiment prendre de congés trop longtemps, sinon on perd nos clients.

De bons côtés

Léa St-Louis a également un fils de 8 ans. « Il voulait au début un petit frère, mais il est très heureux d'avoir une soeur », lance-t-elle. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Au-delà des défis, et même si elle se sent parfois essoufflée, Léa St-Louis considère qu’elle est choyée de partager le quotidien de son bébé.

Il y a de beaux côtés, aussi. Je suis toujours avec ma petite fille, se réjouit-elle. Je sais qu’il n’y a pas grand monde qui a la chance de travailler avec leur enfant. Moi, au moins, je peux le faire.