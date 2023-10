Alma : un projet de 7 M$ pour contrer les glissements de terrain à Saint-Coeur-de-Marie

Les élus municipaux de la Ville d’Alma ont affirmé, lundi, leur volonté de solidifier le secteur de Saint-Coeur-de-Marie afin de le sécuriser contre des glissements de terrain. Le projet, estimé à 7 millions de dollars, serait en grande partie financé par Québec dans le cadre d’un programme de stabilisation.

Le ministère de la Sécurité publique considère le secteur de Saint-Coeur-de-Marie, situé au nord d’Alma, comme une zone potentiellement à risque de grands glissements de terrain, a expliqué lundi soir le conseiller Yves Gilbert, lors de la séance du conseil municipal.

Pour cette raison, l’organisme public provincial offre de financer à la hauteur de 74 % un projet de consolidation de ce territoire. Ainsi, la Ville devrait débourser 1,8 million de dollars. Le projet nommé Alma Nord permettrait de sécuriser une quinzaine de bâtiments, dont le centre sportif Mistouk et l’école Jean-Gauthier.

C’est sûr qu’on va le faire , a indiqué d’emblée la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont. La sécurité des gens c’est majeur pour nous, c’est vraiment important.

Publicité

Les représentants des citoyens d'Alma ont donc adopté une résolution pour contribuer financièrement aux travaux prévus à l’hiver 2025-2026.

Des investissements dans le secteur

Si la dépense peut paraître impressionnante aux yeux de certains citoyens, elle s’avère toutefois raisonnable en tenant compte des récents investissements de la Ville dans le secteur, a estimé Sylvie Beaumont durant la séance du conseil.

Avec la réfection du chemin Saint-Louis qu’on est en train de faire, l’entretien dans les rangs, la construction d’un trottoir sur la rue des Pélicans et la réfection du chemin des Petits-Fruits, c’est 2,6 millions qu’on investit cette année dans le secteur de Saint-Coeur-de-Marie. On le fait, on est content de le faire et d’être en mesure de le faire. En 2022, on avait investi 1,6 millions dans ce secteur-là .

C’est un secteur qui a été beaucoup impacté.

Au printemps, le chemin Saint-Louis avait été fermé de manière préventive devant l’annonce de fortes pluies qui faisaient craindre l’affaissement de la route.

Ouvrir en mode plein écran En avril, le chemin Saint-Louis avait été fermé de manière préventive en prévision de fortes pluies. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

En 2022, une partie du chemin Saint-François, situé un peu plus au nord, avait été emportée.