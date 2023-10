L’itinérance chez les jeunes demande plus d’attention en C.-B., selon des militants

La Société du centre McCreary, un organisme qui travaille à améliorer la santé des jeunes en Colombie-Britannique, s’alarme de l’ampleur de l’itinérance vécue par les jeunes dans la province et de son impact dans les communautés.

Dansun rapport intitulé À la recherche d'un endroit : la santé et le bien-être des jeunes sans-abri et mal-logés en Colombie-Britannique , l’organisme publie les résultats d’un sondage qu’il a effectué auprès d'environ 38 500 jeunes âgés de 12 à 19 ans en milieu scolaire.

Les données indiquent que 2 % d’entre eux ont connu l'itinérance au cours de la dernière année.

L’organisme a aussi donné la parole à plus de 800 jeunes âgés de 12 à 27 ans ayant des problèmes de logement. Dans cette catégorie, les résultats indiquent que les jeunes ont le plus souvent expérimenté l'itinérance à l'âge de 16 ans ou moins.

La directrice de la Société du centre McCreary, Annie Smith, déplore que depuis le dernier sondage que l'organisme a effectué sur l'itinérance des jeunes, en 2014, peu de choses aient changé.

Les jeunes Autochtones, les jeunes qui étaient pris en charge par le système de soins ou qui souffraient d'un problème de santé ou d'un handicap étaient vraiment surreprésentés, et cela n’a pas changé. Les jeunes avaient des difficultés d’accès aux services, et c’est encore le cas , regrette-t-elle.

La grosse surprise, c’est le peu de progrès que nous avons fait.

Selon le rapport, l'instabilité du logement peut aussi être liée à une série d'indicateurs négatifs en matière de santé et de bien-être.

Publicité

En plus de mettre des logements sûrs et abordables à la disposition des jeunes de façon urgente, il préconise d'augmenter le nombre de travailleurs de proximité dans les petites communautés et de mettre en place des services de santé et communautaires accessibles et peu contraignants à l'intention des jeunes.

Il n'est pas seulement logique d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue économique, d'aider les jeunes à trouver un logement. Ils peuvent alors accéder à l'emploi et à l'éducation et contribuer à la vie de leur communauté, et c’est ce qu'ils souhaitent faire , souligne Annie Smith.

Une stratégie provinciale pour les jeunes demandée

Selon Steve Mathias, directeur de l'organisme Foundry qui vise le bien-être des jeunes de 12 à 24 ans, la lutte contre l'itinérance pour cette catégorie de la population passe par la prévention, et surtout, par une stratégie provinciale qui leur est adaptée.

Ce n’est pas un problème d’adulte. On a un système, vraiment, qui essaie de gérer les adultes qui sont sans domicile, mais on n'a vraiment pas une réponse pour les jeunes , déplore-t-il.

Selon lui, la province devrait créer un ministère entièrement responsable de la sécurité des jeunes, pour venir en aide à ceux qui sont à risque de devenir itinérants ou qui en font déjà l’expérience.

Au moment de publier ces lignes, le gouvernement provincial n’avait pas encore fourni de réaction.