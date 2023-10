Le Collège Mathieu à Gravelbourg fait son bilan de l’année 2022-2023

L'assemblée générale annuelle de 2022-2023 du Collège Mathieu à Gravelbourg, en Saskatchewan, s'est tenue vendredi dernier. L’institution a notamment enregistré une augmentation de 7 % du nombre d'inscriptions par rapport à l'année précédente.

Selon le président du conseil d’administration du Collège Mathieu, Denis Chevrier, l’institution compte actuellement 379 étudiants dans 11 programmes crédités.

Au cours de l'année 2022-2023, l'établissement a bénéficié d'une subvention totale dépassant 700 000 $ provenant des deux niveaux de gouvernement.

Notre directeur général, Francis Kasongo, a travaillé très fort pour faire les demandes de subvention nécessaires , souligne M. Chevrier

D’après lui, l'établissement a également réussi à investir plus de 20 000 $ pour répondre aux besoins futurs de l'institution.

On a pu mettre un peu d'argent de côté pour les prochains besoins. On aimerait augmenter notre fonds de réserve un petit plus chaque année. Alors, c'est un début , explique-t-il.

Concernant les arriérés de paiement, le Collège Mathieu a observé une augmentation significative en l'espace d'un an, passant de 301 $ en 2022 à 19 681 $ en 2023.

Denis Chevrier explique que par le passé, le collège adoptait une approche plus flexible envers les étudiants ne s'acquittant pas de leurs frais de scolarité. Cependant, depuis deux ans, l'établissement a instauré une date limite pour le paiement de ces frais et a resserré les échéances.

Ça fait plusieurs années qu’on a des factures pour nos élèves qui ne sont plus payées, ou n’ont pas été payées , précise M. Chevrier. On avait toujours espérance de recevoir ces fonds-là, puis en regardant vraiment, on cherchait les adresses de ces élèves-là, on les a perdus de vue.

En comparaison à l'année précédente, plus de 130 000 $ supplémentaires ont été consacrés aux déplacements. Cette augmentation est justifiée par la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

On aime mieux se voir et se serrer la main qu’être en Zoom , confie Denis Chevrier.

Deux postes vacants sont disponibles au sein du conseil d’administration, l’un nécessitant une expérience dans le domaine de la santé et l’autre dans le domaine de l’administration postsecondaire.

On veut une représentation de la communauté fransaskoise. Quelqu'un qui peut apporter ses connaissances, son vécu à nos besoins et à notre situation , indique le trésorier du conseil d'administration du Collège Mathieu, Raymond Lepage.

Ce dernier explique qu’il est impliqué au sein du conseil d’administration du Collège Mathieu depuis 32 ans. Moi j’aimerais prendre ma retraite, je vais avoir 84 ans dans moins de deux mois, mais on ne trouve personne , indique M. Lepage.

Avec les informations de Geneviève Patterson