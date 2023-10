PFAS : Sainte-Cécile-de-Milton donne ses recommandations sur la consommation d’eau potable

Il est recommandé aux femmes enceintes ainsi qu'aux nourrissons de ne pas consommer l'eau du robinet à Sainte-Cécile-de-Milton. Pour les milieux scolaires, il est suggéré de réduire la consommation de cette eau.

La municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton, accompagnée du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS a tenu une séance d'information lundi soir sur la consommation d'eau potable. Une soixantaine de citoyens ont participé à cette rencontre.

À l'hiver dernier, on a appris que des contaminants éternels se trouvent dans l’eau de Sainte-Cécile-de-Milton. La santé publique a toutefois rassuré la population en affirmant que l'eau est sécuritaire.

La semaine dernière, l’École Sainte-Cécile a suspendu l’accès à ses sources d’eau de manière préventive.

Lundi soir, la méthode et les résultats d'échantillonnages ont été présentés à la population.

On observe des dépassements de valeurs guides chroniques et sous-chroniques dans 2 secteurs (secteur près de l’ancien LES et secteur de la rue Principale). On note dans ces secteurs la présence de PFOA et de PFOS .

Il est également recommandé aux autres milieux de vie, comme les CPE ou les RPA de réduire leur consommation d'eau du robinet, même si des tests n'ont pas encore été effectués à cet endroit.

Pour les commerces, les entreprises ou les restaurants, les autorités indiquent que considérant la plus faible consommation d’eau dans ces milieux, il n’est pas nécessaire de réduire l’exposition à l’eau du robinet.

Concernant les systèmes de traitement, ce ne sont pas tous les pichets filtrants ou autres systèmes de traitement qui peuvent retirer les PFAS . Noter que bouillir l’eau ne constitue pas une méthode efficace pour éliminer les PFAS se trouvant dans l’eau.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau

