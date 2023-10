Visite de Maxime Bernier à Saguenay : deux candidatures annoncées pour le PPC

Une trentaine de personnes ont participé lundi en fin de journée à Saguenay à une activité partisane du Parti populaire du Canada (PPC) en présence du chef, Maxime Bernier. Deux candidatures ont été annoncées en vue de la prochaine élection fédérale.

Le rassemblement s’est déroulé au restaurant-bar Le Stade, à Chicoutimi.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée québécoise de l’ancien député conservateur de Beauce de 2006 à 2019.

[Je suis là pour] bien préparer le parti pour la prochaine campagne électorale. Comme vous le savez, on a eu 313 candidats sur 338 lors de la dernière élection générale. Il nous manquait des candidats au Québec. Et là, bien, je fais une tournée du Québec. J'étais à Montréal, à Québec, on va aller dans l'Estrie et ici au Saguenay , a dit Maxime Bernier, en entrevue à l’émission Place publique, quelques minutes avant l’événement.

Deux candidats pour la prochaine élection ont été présentés. Jimmy Voyer tentera sa chance de nouveau dans Chicoutimi-Le Fjord, alors que le courtier immobilier Patrick Gaudreault sera sur la ligne de départ dans Jonquière.

En 2021, Jimmy Voyer avait récolté 1,5 % des voix. Il était le seul à porter les couleurs du PPC dans la région.

Au moment où on se parle, le Parti populaire a 120 candidats choisis et prêts pour la prochaine campagne électorale. Notre objectif, c'est d'en avoir à peu près 250 au printemps prochain pour avoir un candidat dans tous les comtés et permettre aux Canadiens de voter pour le Parti populaire, peu importe où ils demeurent au Canada , avait-il ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Environ une trentaine de personnes ont accueilli Maxime Bernier lundi soir au resto-bar Le Stade à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Techniquement, la prochaine élection fédérale aura lieu en octobre 2025, mais comme le Parti libéral du Canada (PLC) est minoritaire, elle pourrait avoir lieu plus tôt.

Différents des conservateurs

En juin dernier, Maxime Bernier était le candidat de son parti lors d’une élection partielle dans Portage-Lisgar au Manitoba. Il a récolté 17 % des suffrages, contre 65 % pour le candidat du Parti conservateur du Canada (PCC).

Il n’hésite toujours pas à critiquer son ancienne formation.

La plateforme de M. [Pierre] Poilievre, vous ne la trouvez pas sur le site du Parti conservateur parce que M. Poilievre ne sait pas à quoi il va croire lorsque va arriver le temps de l'élection, il va devoir faire des sondages et des groupes de discussion. Nous, c'est toujours la même plateforme sur notre site , a-t-il affirmé.

Des positions qui font débat

Pour ce qui est de l’avortement, il s’est défendu de vouloir retirer ce droit aux femmes.

Ce que je vous dis, c'est que l'avortement va être permis pour les six premiers mois et après ça, ça va être interdit. L'argument que les gens me servent à propos de ça, ils disent : "Maxime, ça n'existe pas un avortement après six mois, c'est très rare." [...] Il y en a très peu, mais dès qu'il y en a un, pour moi, lorsque c'est après six mois, c'est un bébé prêt à naître , a-t-il clamé, ajoutant que les femmes dont la vie est en danger pourraient y avoir recours.

Quant à l’immigration, il affirme être de plus en plus en phase avec les Canadiens.

On a parlé d'immigration de masse en 2019. Au Canada anglais, les gens nous ont traité de racistes parce qu'on voulait un seuil d'immigration plus bas. Pas au Québec par contre, parce qu’au Québec, les gens sont habitués d'avoir ce débat-là sur l'immigration , a-t-il assuré, toujours en entrevue à Place publique.

Ouvrir en mode plein écran Maxime Bernier Photo : Radio-Canada / Maxime Bernier

Toujours par rapport à l’immigration, il croit qu’elle ne représente pas la solution pour résoudre la pénurie de main-d’oeuvre.

Nous ce qu'on dit aux entrepreneurs, s'ils veulent régler leurs problèmes de main-d'œuvre, c’est que la façon de le régler, c'est d'investir dans l'automatisation, dans la robotique , a mentionné le chef du PCC .

Finalement, il a défendu la proposition de son parti voulant interdire l'utilisation de bloqueurs de puberté et d’hormones du sexe opposé, ainsi que toute forme de mutilation corporelle sur les mineurs.

On dit que ça devrait être illégal. Faites ce que vous voulez avec votre corps à 18 ans, mais pour les jeunes, pour moi ça n'existe pas la transition : il y a deux sexes, homme et femme. Et oui les adolescents qui ne se sentent pas bien dans leur corps, ils devraient être capables de consulter. On devrait être capable de faire en sorte que ceux-ci puissent aller voir des psychologues pour accepter leur corps , a-t-il plaidé.

