Quel était ce nuage rouge dans le ciel de Hamilton samedi?

Un nuage rouge s’est élevé dans le ciel de Hamilton pendant près de 15 minutes ce samedi, de la fumée provenant de l'aciérie ArcelorMittal Dofasco. Le phénomène a suscité de nombreuses interrogations de la part des résidents de la municipalité.

Ma première pensée a été de savoir si cela allait nous affecter, si nous respirons cela , a lancé Desiree Burgos, qui vit dans la partie basse de la ville. La fumée était très proche de chez moi et j'ai un bébé donc j'étais inquiète.

Ouvrir en mode plein écran L'entreprise Arcelormittal Dofasco située à Hamilton est une aciérie. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Dans un communiqué, ArcelorMittal Dofasco indique mener une enquête concernant ce dysfonctionnement. Le problème s’est produit lors du processus de soufflage d’oxygène dans le four de fabrication d’acier de l’entreprise, selon ce même document.

Le dysfonctionnement a laissé s'échapper de la fumée composée principalement d'oxyde de fer. Le nuage rouge est resté visible pendant 14 minutes d’après l'entreprise. Celle-ci indique également que le Centre d’intervention en cas de déversement du ministère de l'Environnement de l'Ontario a été alerté.

Un risque pour la santé?

Selon Ian Borsuk, directeur général de l'organisme Environment Hamilton, l'oxyde de fer n’est pas cancérigène. Mais en fonction de l'exposition, il peut y avoir des conséquences sur la santé et sur la nature.

Ce n'est pas parce que les particules elles-mêmes ne sont pas cancérigènes qu'elles ne contiennent pas d'autres contaminants.

Giuliana Casimirri, directrice générale de l'organisme Green Venture, a qualifié la situation de frustrante.

Les résidents et les groupes communautaires s'efforcent de créer des espaces verts et d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau pour les résidents , a déclaré Mme Casimirri.

M. Borsuk souligne le bon travail d’ArcelorMittal Dofasco afin de réduire le nombre d’incidents comme celui-ci, mais il ajoute que ce qu'il s’est passé ce week-end soulève des alertes significatives.

Selon le site internet d'ArcelorMittal Dofasco, le site emploie 5000 travailleurs. Chaque année, près de 4,5 millions de tonnes d'acier sont exportées de l'usine.

Avec les informations de CBC