Donna Harpauer donne plus de détails sur les nouveaux incitatifs pour les propriétaires

Annoncés dans le discours du Trône la semaine dernière, le gouvernement de la Saskatchewan a donné davantage de détails concernant les incitatifs visant à encourager la construction de nouvelles maisons et d’appartements.

La ministre des Finances de la province, Donna Harpauer, accompagnée de représentants de l’industrie de la construction, a annoncé une réduction de la taxe de vente provinciale sur la construction de nouvelles maisons. Cette diminution peut aller jusqu’à 42 %, à condition que le coût de la construction soit en deçà de 550 000 $.

Notre province connaît sa croissance la plus rapide depuis plus d'un siècle , soutient Mme Harpauer. Nous avons besoin d'un parc de logements dans un large éventail de communautés et de gammes de prix.

Un programme similaire était en vigueur jusqu’au 1er avril dernier. Le gouvernement a donc choisi de relancer ce programme, et ce jusqu’au 31 mars 2027. Cet incitatif peut être utilisé rétroactivement pour les maisons construites depuis le 1er avril.

Par ailleurs, le gouvernement provincial a aussi annoncé un nouveau programme pour la construction d’une suite secondaire dans une résidence principale.

Publicité

Ce programme couvrira 35 % des coûts de construction de ce second logement, et ce jusqu’à concurrence de 35 000 $.

Un deuxième logement peut aider les propriétaires à payer leur hypothèque tout en offrant une option abordable à des locataires , explique Donna Harpauer.

Ça va être bénéfique pour toute la communauté parce qu’on a un manque à combler en Saskatchewan entre 60 000 et 80 000 demeures qu’on doit avoir d’ici 2030 , ajoute la présidente et directrice générale de l’Association des agents immobiliers de la Saskatchewan, Christiane Guérette. Nous, on a l’habitude, en Saskatchewan, de construire environ 3000 à 4000, mais il va falloir augmenter ça de près de 8000 chaque année pour être capable de combler le minimum dont on a besoin.

Bien que de telles mesures risquent de réjouir les propriétaires, le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, quant à lui, considère que le gouvernement est déconnecté de la réalité en créant cet incitatif.

La cheffe néo-démocrate, Carla Beck, affirme qu’une telle mesure ne vient pas en aide aux Saskatchewanais qui n’ont pas les moyens de devenir propriétaires.

Avec les informations de David Houle et de Charlotte Marschall