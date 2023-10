Calgary lève les restrictions sur l’utilisation de l’eau à l’extérieur

La Ville de Calgary lèvera, à compter de mardi, les restrictions sur l'utilisation de l'eau à l'extérieur. Les autorités municipales ont imposé ces restrictions cet été en raison de la sécheresse et la faiblesse record du débit des rivières Bow et Elbow, qui alimentent la métropole et d'autres communautés situées en aval.

L'état des cours d'eau reste faible, ils sont toujours à un niveau record , indique Nicole Newton, responsable de l'environnement naturel et de l'adaptation pour la Ville.

Nous continuons à surveiller cela de près , ajoute-t-elle, en soulignant que la Ville compte sur le stockage des réservoirs municipaux pour répondre à la demande hivernale.

Les représentants municipaux disent s'attendre à ce que la baisse des températures et les changements saisonniers dans l'utilisation de l'eau stabilisent la demande.

Les autorités municipales indiquent par ailleurs que les restrictions ont permis d'économiser 1,5 milliard de litres d'eau, soit l'équivalent de 606 piscines olympiques.

Publicité

C'était la première fois que la Ville demandait aux résidents de réduire leur consommation d'eau à l'extérieur en raison de la sécheresse.

Toutefois, malgré la levée prévue des restrictions, la Municipalité demande toujours aux habitants d'utiliser l'eau de façon judicieuse, d’autant plus que Calgary devrait continuer à faire face à des événements météorologiques plus extrêmes et plus fréquents à l'avenir, d'après les modélisations du climat local.

Avec les informations de La Presse canadienne