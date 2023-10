De plus en plus de Manitobains avec des emplois utilisent des banques alimentaires

Le nombre de personnes qui fréquentent des banques alimentaires au Manitoba a augmenté de 30 % entre mars 2022 et mars 2023, selon un rapport de Banque alimentaire Canada publié la semaine dernière.

Il révèle aussi que de plus en plus de personnes fréquentent les banques alimentaires tout au long de l'année.

Cette hausse vient avec un changement de la clientèle, selon le directeur général d’Agape Table à Winnipeg, Dave Feniuk. Il précise que des personnes avec un emploi ont également besoin de services alimentaires.

Nous voyons des gens qui ont un emploi venir en voiture et prendre un déjeuner. Nous voyons des parents célibataires s'arrêter et prendre un déjeuner le matin pour que leur enfant ait quelque chose à emporter à l'école , explique-t-il.

Malheureusement, je pense honnêtement que la situation va empirer avant de s'améliorer. L'offre et la demande vont s'accroître.

M. Feniuk croit que les personnes âgées disposant d'un revenu fixe auront le plus de difficultés, alors que l'augmentation du coût de la vie de 19 % en trois ans a un impact réel sur cette génération .

Il s’agit d’un changement de clientèle qui inquiète le directeur général de Moisson Manitoba, Vince Barletta, et d’une augmentation qu’il attribue à l’inflation.

À la banque alimentaire de Moisson Manitoba, les travailleurs et les bénévoles se préparent pour une saison hivernale très chargée. La récente tombée de neige ainsi que le froid qui la suit nuiront à la situation qui affecte une variété de personnes, explique M. Barletta.

Nous verrons des personnes handicapées, des mères et des pères avec des enfants, des personnes âgées faire la queue devant les banques alimentaires dans le froid et la neige pendant les prochains mois à venir. Nous pouvons faire mieux que cela en tant que communauté et société.

Selon lui, 50 000 personnes utilisent une banque alimentaire tous les mois.

Une réalité nationale

Plusieurs personnes sont obligées de vivre de semaine en semaine, soit d’une date de paie à l’autre, souligne le président et membre du conseil d’administration de L'Accueil Kateri, Aurèle Boisvert.

Il ajoute que quand ça ne suffit plus, ça ne prend pas de temps pour que les placards dans la maison soient vides .

Certaines banques alimentaires dans la province ne peuvent plus compter sur les dons pour répondre aux besoins de leur communauté, selon M. Boisvert. Cette tendance affecte tout le pays.

Selon le rapport de Banques alimentaires Canada, les banques alimentaires du Canada ont enregistré près de 2 millions de visites l'an dernier, soit une hausse de 32 % par rapport à l'année dernière.

Ce qui se passe au niveau national, c’est plus ou moins la même chose dans notre région. La pauvreté est partout, l’inflation est partout. Et les conséquences de ça, on les voit dans les banques alimentaires très vite , indique-t-il.

Il réclame que le gouvernement donne des octrois aux banques alimentaires, commençant par Moisson Manitoba qui pourrait distribuer les ressources à travers la province.

Devant nos clients il faut faire plus que juste leur souhaiter : Joyeux Noël ou : Passez de belles fêtes. Il faut passer à l'action , affirme Aurèle Boisvert.

Avec les informations de Natalia Weichsel