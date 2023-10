Améliorer la qualité de vie des aînés en hébergement, une lumière de Noël à la fois

La Fondation Philippe-Chabot a lancé aujourd'hui [lundi] sa 14e campagne de financement annuelle sous le thème « Illuminons l'univers de nos personnes hébergées ».

Chaque don de 5 dollars permettra l'illumination d'une ampoule dans les sapins situés devant le Pavillon Duhamel, à Ville-Marie.

40 ans au mieux-être des aînés témiscamiens

Depuis sa création en 1983, la fondation souhaite améliorer la qualité de vie des personnes âgées du Témiscamingue vivant en centres d'hébergement publics en faisant l'achat d'équipements spécialisés.

Publicité

Depuis plusieurs années, il y a eu l’achat de lits et de leviers manuels. On parle aussi de civières-douches, d’écrans de télévision géants, d’abris et d’auvents , cite en exemples le président de la Fondation Philippe-Chabot, Benoît Drolet.

En 2023, 34 000 dollars ont été remis à trois centres d'hébergement du territoire.

On n’a pas d’objectif comme tel, mais comme lors des autres années, tous les dons sont importants pour nous, peu importe les montants , signale M. Drolet.

Ouvrir en mode plein écran Deux grands sapins seront illuminés d'ici la fin de la campagne de financement devant le CHSLD Pavillon Duhamel, à Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

En prévision de la prochaine année, les établissements ont soumis leurs demandes à la fondation. On compte notamment des besoins en projecteurs interactifs et en chaises-douches pour les résidents.

Les besoins sont très grands. La Fondation Philippe-Chabot est là pour donner en surplus [des sommes allouées par le gouvernement] lorsque les établissements ont des projets et des demandes , indique Benoît Drolet.

À lire aussi : Des sapins qui ont rapporté plus d'un demi-million de dollars en 36 ans

Illuminer le coeur des résidents

Ce sont environ 4000 lumières qui vont jaillir des deux grands sapins devant le Pavillon Duhamel pour la période des Fêtes. Les gens sont invités à passer devant pour voir la beauté de nos sapins , lance M. Drolet.

Comme les sapins font face aux fenêtres de la résidence, les aînés et les employés auront droit à une vue festive pendant quelques semaines. On peut dire que ça réchauffe le cœur de nos personnes hébergées , se réjouit Benoît Drolet.

Il est possible de faire un don directement sur le site web de la Fondation Philippe-Chabot ou par la poste jusqu'au 24 novembre prochain.