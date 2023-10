Charge de travail, commentaires, budget serré : « La politique, c’est plus dur qu’avant » 

Deux anciens élus du monde municipal réagissent à l'arrêt de travail de la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin. L'ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, ne se dit pas surpris que ce « genre de cas là augmente dans le monde municipal ».

Celui qui est également ami d'Évelyne Beaudin souligne que le nombre de démissions d'élus municipaux a considérablement augmenté dans les dernières années.

Il y a vraiment un problème dans le monde politique. La politique, c'est plus dur qu'avant.

De nombreuses raisons expliquent ce climat de travail plus difficile, indique l'ancien maire. Par exemple, les villes font de plus en plus face à des difficultés financières. Tu te fais élire, tu rêves à toutes sortes de choses, tu regardes le budget, tu te dis : il y a un paquet de choses que je ne pourrai pas faire, et pendant ce temps-là, la vie politique est difficile.

Climat difficile pour les élus

Vincent Boutin, qui a été conseiller municipal de 2013 à 2021, a lui aussi été en arrêt de travail durant son mandat. À un moment donné, quand on a beaucoup de balles avec lesquelles jongler, ça devient difficile de jongler , commente-t-il, après avoir appris qu'Évelyne Beaudin faisait une pause par rapport à ses fonctions.

Quand on fait de la politique, on ne compte pas ses heures. On est très investi, et je pense que quand on est à la mairie c'est encore pire.

À l'époque où il était conseiller, le climat était plutôt compliqué , et selon ce qu'il observe de l'extérieur, il estime que ça ne s'est pas amélioré.

En tant qu'élu, on tolère parfois des commentaires, des messages [de citoyens ou d'autres élus] qui, dans une entreprise privée, seraient intolérables, ne seraient pas acceptés. Les élus, ce ne sont pas des supermans, des superwomans.

Si on se dit que, parce qu'on est en politique, on peut se faire critiquer, se faire planter, se faire écœurer, se faire intimider sur les médias sociaux, il n'y aura plus jamais personne qui voudra le faire , expose-t-il.

Selon lui, afin que l'environnement de travail soit plus sain pour un élu ou un maire, il faut que celui-ci soit en mesure de déléguer du travail aux autres élus ou aux fonctionnaires. C'est une chose qui permet de diminuer la pression. Il ajoute que ç'a été un défi pour lui de jongler entre sa vie personnelle et son travail, qui s'invitait parfois à la maison, et vice-versa. J'avais l'impression de ne jamais être à la bonne place au bon moment.

Montrer l'exemple

Maxime Pedneaud-Jobin a tenu à souligner le courage de la mairesse de Sherbrooke.

Ce n'est pas facile quand on est un chef, quand on est un leader de sa communauté, d'admettre que quelque chose ne va pas bien, qu'on a besoin de se reposer.

Vincent Boutin ajoute que cela pourrait peut-être encourager des gens à aller chercher de l'aide. Et ça, c'est positif.

