Le Drakkar de Baie-Comeau a le vent dans les voiles

L'équipe baie-comoise se hisse au premier rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), avec 12 victoires en 16 parties. Le Drakkar de Baie-Comeau a remporté une cinquième victoire d'affilée samedi soir, contre l’Océanic de Rimouski.

Le directeur général et entraîneur du Drakkar, Jean-François Grégoire, félicite ses troupes, tout en gardant la tête froide. Il faut être content de ce qu’on fait présentement, il faut être fier de ça, mais il ne faut pas baisser notre garde , tempère-t-il.

L’entraîneur attribue ce succès à l’autocritique des joueurs lors des défaites, mais surtout dans les victoires.

C’est un élément qui a un gros impact. Parce que, quand on a une performance plus difficile, même si on n’a pas perdu, les gars veulent bien faire. Ils vont se recentrer pour corriger le tir , explique Jean-François Grégoire.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Grégoire, directeur général et entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Les joueurs qui sont avec nous depuis le début de la reconstruction voient l’occasion qu’ils ont d'avoir du succès en tant que groupe.

Toutefois, les joueurs ont encore du pain sur la planche, surtout pour contrer les buts dans l’enclave des rameurs en désavantage numérique. C’est ce qu’estime Jean-François Grégoire, en entrevue au micro de Nicholas Bergeron lundi.

On ne fait pas le travail. [...] On est en première position, mais en désavantage numérique, on est en 15e place. Ça ne marche pas , analyse le chef du navire. Il faut être dans l'état d’esprit, comme je dis toujours, qu’on est en mission , ajoute-t-il.

D’autres victoires dans la mire

Quatre joueurs du Drakkar sont sur le radar de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Publicité

Raoul Boilard, Alexis Bernier, Matyas Melovsky et Justin Poirier sont inscrits sur la liste préliminaire des joueurs à surveiller en vue du prochain repêchage. Tous sont âgés de 17 ans, à l’exception de Matyas Melovsky, qui a 19 ans.

Ce sont des joueurs qui, oui, sont jeunes, mais qui apportent de l’offensive. Ils ont de belles habiletés , précise Jean-François Grégoire.

Le calendrier force l’équipe de Grégoire à prendre la route fréquemment. Notre calendrier est très difficile. On part encore pour toute la semaine , pointe l'entraîneur.

Le Drakkar de Baie-Comeau se rendra mercredi chez les Cataractes de Shawinigan, avant d'affronter l'Armada de Blainville-Boisbriand vendredi et samedi.

Avec les informations de Paul Fontaine et de Nicholas Bergeron