Course de chevaux : une décision controversée fait réagir en Atlantique

Une décision controversée de la commission qui régit les courses de chevaux au Canada atlantique a suscité des appels à plus de transparence et à une meilleure surveillance de cette industrie, qui reçoit des millions de dollars des contribuables chaque année.

Marc Campbell a remporté trois fois, la Coupe d'or, mieux connue sous le nom de Gold Cup and Saucer. Il s'agit de la plus importante course du genre en Atlantique.

L'un de ses chevaux a reçu un résultat positif à la suite d’un test de dopage à quatre reprises au cours de l'année.

Il a d’abord été suspendu indéfiniment, puis il a vu sa peine réduite à 34 jours.

Une suspension très courte, selon un autre propriétaire de chevaux Robbie MacMillan, et qui tombe bien, peut-être même trop bien, explique-t-il.

Je n'ai jamais entendu parler d'une suspension de 34 jours, en plus 34 jours, c'est accommodant, car cela lui permet de participer à l'événement de l'année, le Atlantic Breeder's Crown , indique Robbie MacMillan.

Robbie MacMillan, ne décolère pas. Ce propriétaire de chevaux a été impliqué dans une affaire similaire, il y a 10 ans. À cette époque la suspension avait été bien plus importante.

Ouvrir en mode plein écran Une course du Gold Cup and Saucer, à Charlottetown en 2017. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Aujourd'hui, il réclame plus d’équité au sein de la commission

C'est impossible d'avoir les deux, soit on fait respecter les lois pour tous, soit on jette le livre des règlements et on court pour le plaisir , clame-t-il.

La Commission des courses attelées des provinces de l'Atlantique explique avoir trouvé des circonstances atténuantes dans le cas de Marc Campbell.

Toutefois, le propriétaire de chevaux Gary Fraser dénonce un manque de transparence de la commission, notamment car la décision a été communiquée uniquement via les réseaux sociaux.

Si on ne rend pas ces décisions publiques, alors le public doutera de plus en plus , craint-il, en parlant de son industrie.

D'autant plus que cette commission dépend financièrement des gouvernements de l'Atlantique qui lui versent chaque année un total de 400 000 dollars.

L'Île-du-Prince-Édouard va même plus loin, et offre chaque année près de 6 millions de dollars pour aider l'industrie des courses. De l'argent dépensé au bon vouloir de la commission, car aucun accord n'a été signé en 2021 et 2022 avec le gouvernement insulaire.

Les accords sont importants afin de tenir les gens responsables, c'est l'argent des contribuables et le gouvernement devrait être responsable de la façon dont cet argent est dépensé , explique le vérificateur général de la province, Darren Noonan.

Depuis, la province a signé un accord pour cette année et assure qu'elle veillera à améliorer la réglementation de l'industrie, dans le but de garantir l'équité et la transparence pour tous les participants.

Si vous ne pouvez garantir cela, alors vous devrez vivre avec les conséquences, celles de voir les gens tourner le dos aux courses, ça serait une honte ici , croit Robbie MacMillan.

La commission a refusé les demandes d'entrevues de Radio-Canada/CBC, mais assure qu'elle fait tout pour garantir l'équité pour tous.

D'après un reportage de Steve Bruce de CBC