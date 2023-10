Le climat toxique allégué au Collège Champlain de Lennoxville fait réagir

Le syndicat représentant les enseignants du Collège Champlain de Lennoxville indique qu'il était au courant du climat de travail toxique allégué sur le campus « depuis de nombreuses années ». Il demande au conseil d'administration de l’établissement d’enseignement de réagir.

Vendredi dernier, à la suite de la publication d'une enquête de CBC, les questions sur le climat de travail du campus de Sherbrooke ont fusé lors d’une réunion publique du conseil d'administration.

La directrice du campus, Nancy Beattie, est convoquée à des audiences devant le Tribunal administratif du travail. Elle fait face à des allégations de harcèlement psychologique contre des collègues. Aucun jugement n'a encore été rendu dans cette affaire.

Rappelons que CBC a obtenu les enregistrements de neuf jours de témoignages devant le tribunal. L’équipe d’enquête de CBC a aussi appris que plusieurs personnes qui occupaient ou qui occupent toujours des postes supérieurs au sein de l’établissement ont déclaré que l'environnement de travail rendait difficile l'exercice de leurs fonctions et affectait leur santé physique et mentale. Lors des témoignages devant le tribunal, des allégations de népotisme et de conflits d'intérêts contre Nancy Beattie ont également fait surface.

Le Collège Champlain de Lennoxville est l'un des trois campus du Collège régional Champlain.

Nancy Beattie fait face à des allégations devant le Tribunal administratif du travail. (Photo d'archives)

Des enjeux soulevés à plusieurs reprises

Dans une déclaration lue lors de la réunion de vendredi, la vice-présidente et trésorière du Syndicat de l'enseignement du Collège Champlain de Lennoxville, Geneviève Dufresne-Martin, a précisé que le syndicat a été témoin de nombreux problèmes liés au climat de travail et à la gouvernance.

Ces enjeux ont été soulevés à plusieurs reprises auprès des ressources humaines et de l'administration du collège, dont le directeur par intérim du Collège régional Champlain, Yves Rainville. Des griefs ont aussi été déposés, selon le syndicat.

Malgré les nombreux efforts du syndicat, les problèmes n'ont pas encore été pleinement abordés et résolus, a affirmé Geneviève Dufresne-Martin. Malheureusement, de nombreux événements survenus au cours des dernières années ont contribué à la détérioration du climat général et ont érodé la confiance des professeurs envers l'administration du collège.

Le syndicat indique donc que le Conseil d’administration du collège s’est fait demander quelles actions concrètes seront entreprises en réponse aux problèmes soulevés dans l'article [de CBC] et par le syndicat, et quel échéancier est prévu pour la mise en œuvre de ces actions.

La réunion du conseil d’administration de vendredi a commencé environ une heure plus tard que prévu. Nancy Beattie était présente, mais a répondu à CBC News qu’elle n’était pas libre de commenter la déclaration du syndicat.

L'administration du campus a quant à elle déclaré avoir mené une enquête interne.

Selon une lettre obtenue par Radio-Canada, le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé une enquête sur la gestion et les finances du Collège Champlain de Lennoxville et du Collège régional dans son ensemble.

Nous coopérons avec lui et lui fournissons toutes les informations dont il a besoin, a assuré le président du conseil d’administration, Matthew Mazur, à CBC News. Une fois que nous aurons reçu leurs conclusions, nous agirons en conséquence.

Deux représentants du ministère de l’Enseignement supérieur étaient présents vendredi soir.

Témoignages aux audiences du Tribunal administratif du travail

Pendant des audiences qui sont toujours en cours au Tribunal administratif du travail, quatre personnes relevant de Nancy Beattie ont témoigné sous serment contre elle, dont la plaignante dans cette affaire, Jennifer Coley-Gomez.

Elle a soutenu qu'elle avait parfois été humiliée au travail.

Jeudi, la présidente du syndicat des professeurs du Collège Champlain de Lennoxville, Brigitte Robert, a assuré que le syndicat prenait très au sérieux l'information présentée par CBC.

Nous sommes préoccupés par le roulement du personnel au sein de l'équipe de direction. Cela affecte le travail de nos membres et par conséquent, nos étudiants , a souligné Mme Robert.

Une réunion du conseil d'administration du Collège Champlain a eu lieu vendredi.

Le vice-président des affaires académiques de l'Association étudiante du Collège Champlain de Lennoxville, Gabriel Geraghty, se dit surpris par les allégations. Il indique qu'il discutera probablement de la question avec le personnel de l'école et que l'association surveillera de près ce dossier.

C'est au-dessus du niveau des étudiants, mais quoi qu'il arrive, cela les affectera probablement. C’est pourquoi nous gardons un œil sur le dossier, a-t-il avancé. Mais c'est au collège et aux directeurs de décider ce qui va se passer.

La psychologue et professeure en gestion à HEC Montréal, Estelle Morin, s’est de son côté dite étonnée que le conseil d'administration ait approuvé le poste d'administratrice de Nancy Beattie.

Je suis également surprise que [Nancy Beattie] ait accepté ce genre de poste, a-t-elle lancé. Si elle a droit à ce genre de poste, elle pourrait obtenir un poste similaire dans un autre collège et elle ne se retrouverait pas dans ce genre de situation de conflit d'intérêts.

* Cette enquête d'Angelica Montgomery, de Rachel Watts et de Mélissa François, de CBC, a été traduite par Radio-Canada