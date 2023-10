L’énergie solaire de 0,8 % des terres agricoles suffirait à la carboneutralité électrique

Selon des chercheurs de l’Université de Calgary, installer des panneaux solaires sur 0,08 % des terres agricoles albertaines suffirait à atteindre les objectifs de carboneutralité selon le scénario (Nouvelle fenêtre) (en anglais) de l'Agence de réglementation de l'énergie albertaine basé sur une utilisation intensive des énergies renouvelables.

La capacité électrique actuelle des panneaux solaires installés dans la province est de 1,3 gigawatt (GW), selon les estimations de la Régie de l'énergie du Canada.

D'après les projections de l' AESO , pour atteindre les objectifs fédéraux de carboneutralité d’ici 2035, l’Alberta aurait besoin d’augmenter sa capacité de production à 5,2 GW .

Moins de 1 % des terres agricoles provinciales seraient nécessaires pour atteindre ce niveau, ont conclu les chercheurs Sara Hastings-Simon, Hanan Ishaque et Guillaume Lhermie de l'École de politique publique de l'Université de Calgary, en collaboration avec le Simpson Centre, un institut académique affilié à l'Université, qui promeut l'agriculture et l'alimentation durable.

La professeure associée à l'Université de Calgary, Sara Hastings-Simon souligne que si c’est une question d’espace, l’Alberta est assez grande pour soutenir des installations solaires.

[Nos estimations] supposent que toutes ces installations solaires seraient placées sur des terres agricoles [...] En réalité, on va certainement voir des installations sur d’autres types de terrains , dit-elle.

Nous avons regardé les territoires des installations solaires déjà établies en Alberta. [...] Nous avons également comparé la grandeur de ces installations au territoire agricole en Alberta [pour comprendre l'impact sur le territoire] , souligne-t-elle.

En date du 3 août, le gouvernement albertain a mis sur pause l’approbation de nouveaux projets d’énergie renouvelable. Ceux-ci sont à l'arrêt pendant six mois pour permettre à la province d'étudier les lacunes des règles de développement en vigueur.

En Alberta, les projets d'énergie renouvelables sont un sujet litigieux. Un projet d'éoliennes dans le nord de la province a notamment divisé des résidents.

Le professeur associé Guillaume Lhermie, de l’Université de Calgary, espère que ses estimations aideront à trouver une façon d’installer des panneaux solaires sur les terres agricoles sans nuire aux productions agricoles.

Les solutions technologiques sont disponibles et ce serait une erreur de ne pas les vouloir, les [mettre en application], et mettre en place des politiques publiques qui permettent de le faire.

Le professeur mentionne notamment des techniques qui permettent aux moutons de se déplacer en dessous des panneaux solaires tout en captant l’énergie du soleil.